Посольство России призвало США перестать "безрассудно бряцать оружием" в Чёрном море
В дипмиссии отметили, что Штаты под любым предлогом стремятся нарастить своё влияние в регионе.
Фото © Twitter / USNavy
Посольство России в Вашингтоне, комментируя американо-турецкие учения в Чёрном море, призвало США перестать "безрассудно бряцать оружием".
We call on the 🇺🇸 military to stop reckless ⚔️ saber rattling and mind their business in the territorial waters of the United States. The peace and security of the #BlackSea need no alien interference. https://t.co/Pi2MWcLgHu— Russian Embassy in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) February 10, 2021
"Мы призываем американских военных прекратить безрассудное бряцание оружием и заняться своим делом в территориальных водах США", — говорится в заявлении дипмиссии в "Твиттере".
В посольстве добавили, что США под любым предлогом стремятся нарастить своё влияние в регионе, и подчеркнули, что Чёрное море не нуждается в зарубежном вмешательстве.
Напомним, 23 января американский эсминец "Дональд Кук", вооружённый крылатыми ракетами, вошёл в акваторию Чёрного моря. Силы Черноморского флота приступили к слежению за этим судном. А 28 января к эсминцу присоединился корабль ВМС США "Портер". Также стало известно, что в 2021 году Украина совместно с силами НАТО проведёт в Одессе командно-штабные учения "Нерушимая стойкость".
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