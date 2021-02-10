Посольство России призвало США перестать "безрассудно бряцать оружием" в Чёрном море

" Мы призываем американских военных прекратить безрассудное бряцание оружием и заняться своим делом в территориальных водах США ", — говорится в заявлении дипмиссии в "Твиттере".

В посольстве добавили, что США под любым предлогом стремятся нарастить своё влияние в регионе, и подчеркнули, что Чёрное море не нуждается в зарубежном вмешательстве.