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Посольство России призвало США перестать "безрассудно бряцать оружием" в Чёрном море

В дипмиссии отметили, что Штаты под любым предлогом стремятся нарастить своё влияние в регионе.

10 февраля 2021, 23:07
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/USNavy/status/1359547722441912321" target="_blank" rel="noopener noreferrer">USNavy</a></p>

Фото © Twitter / USNavy

Посольство России в Вашингтоне, комментируя американо-турецкие учения в Чёрном море, призвало США перестать "безрассудно бряцать оружием".

"Мы призываем американских военных прекратить безрассудное бряцание оружием и заняться своим делом в территориальных водах США", говорится в заявлении дипмиссии в "Твиттере".

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В посольстве добавили, что США под любым предлогом стремятся нарастить своё влияние в регионе, и подчеркнули, что Чёрное море не нуждается в зарубежном вмешательстве.

Напомним, 23 января американский эсминец "Дональд Кук", вооружённый крылатыми ракетами, вошёл в акваторию Чёрного моря. Силы Черноморского флота приступили к слежению за этим судном. А 28 января к эсминцу присоединился корабль ВМС США "Портер". Также стало известно, что в 2021 году Украина совместно с силами НАТО проведёт в Одессе командно-штабные учения "Нерушимая стойкость".

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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