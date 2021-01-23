Вооружённый крылатыми ракетами американский эсминец вошёл в Чёрное море
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За судном ведут наблюдение силы Военно-морского флота России.
Американский эсминец "Дональд Кук", вооружённый крылатыми ракетами, вошёл в акваторию Чёрного моря. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.
Силы Черноморского флота приступили к слежению за этим судном ВМС США.
Ранее эсминец "Дональд Кук" уже заходил в Чёрное море 23 ноября прошлого года. Тогда российские корабли также сопровождали его.
Самое опасное вооружение этого судна — крылатые ракеты большой дальности "Томагавк", способные поражать цели на расстоянии 2500 километров.
Ранее Россия направила в Сирию около 300 военных для усиления наблюдательных постов.