ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 23 января 2021, 18:44
4232

Вооружённый крылатыми ракетами американский эсминец вошёл в Чёрное море

Фото © Militaryarms.ru

Фото © Militaryarms.ru

За судном ведут наблюдение силы Военно-морского флота России.

Американский эсминец "Дональд Кук", вооружённый крылатыми ракетами, вошёл в акваторию Чёрного моря. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

Новая военная опция. ВМС США готовятся применять силу в чужих территориальных водах
Новая военная опция. ВМС США готовятся применять силу в чужих территориальных водах

Силы Черноморского флота приступили к слежению за этим судном ВМС США.

Ранее эсминец "Дональд Кук" уже заходил в Чёрное море 23 ноября прошлого года. Тогда российские корабли также сопровождали его.

Самое опасное вооружение этого судна — крылатые ракеты большой дальности "Томагавк", способные поражать цели на расстоянии 2500 километров.

Ранее Россия направила в Сирию около 300 военных для усиления наблюдательных постов.

BannerImage
Дарья Хомякова
  • Новости
  • эсминцы
  • США
  • черноморскийфлот
  • черноеморе
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar