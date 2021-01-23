Вооружённый крылатыми ракетами американский эсминец вошёл в Чёрное море

За судном ведут наблюдение силы Военно-морского флота России.

Американский эсминец "Дональд Кук", вооружённый крылатыми ракетами, вошёл в акваторию Чёрного моря. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

Силы Черноморского флота приступили к слежению за этим судном ВМС США.

Ранее эсминец "Дональд Кук" уже заходил в Чёрное море 23 ноября прошлого года. Тогда российские корабли также сопровождали его.

Самое опасное вооружение этого судна — крылатые ракеты большой дальности "Томагавк", способные поражать цели на расстоянии 2500 километров.