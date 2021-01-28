Эсминец ВМС США "Портер" зашёл в Чёрное море
Фото © Twitter / U.S. Naval Forces Europe-Africa / U.S. 6th Fleet
За судном следят силы Военно-морского флота России.
Силы и средства Черноморского флота РФ следят за американским кораблём "Портер", который зашёл в Чёрное море. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.
— Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца УРО (ПРО) "Портер" ВМС США, зашедшего в 19 часов 28 января 2021 года в акваторию Чёрного моря, — сообщили в российском военном ведомстве.
А 23 января в акватории Чёрного моря побывал американский эсминец "Дональд Кук", вооружённый крылатыми ракетами. Кроме того, осенью прошлого года Москва выразила Вашингтону протест из-за захода эсминца ВМС США "Джон Маккейн" в территориальные воды РФ в районе залива Петра Великого. В МИД России тогда призвали США воздержаться от подобных действий в будущем, иначе ответственность за возможные последствия будет полностью лежать на американской стороне.