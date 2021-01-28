Эсминец ВМС США "Портер" зашёл в Чёрное море

За судном следят силы Военно-морского флота России.

Силы и средства Черноморского флота РФ следят за американским кораблём "Портер", который зашёл в Чёрное море. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

— Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца УРО (ПРО) "Портер" ВМС США, зашедшего в 19 часов 28 января 2021 года в акваторию Чёрного моря, — сообщили в российском военном ведомстве.