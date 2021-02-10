"Большое благо для Европы": в Госдуме оценили предупреждение Германии о "Северном потоке — 2"
Ранее глава немецкого МИД призвал задуматься о "геостратегических последствиях" отказа от строительства газопровода.
Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance
Заместитель председателя Госдумы Игорь Ананских оценил предупреждение главы МИД Германии Хайко Мааса о последствиях отказа от "Северного потока — 2".
"Нужно согласиться с ним, что данный газопровод — большое благо для Европы. Безусловно, все это понимают, просто одни об этом говорят, а другие не говорят", — подчеркнул парламентарий в беседе с RT.
Ананских добавил, что строительство "Северного потока — 2" окажет положительное влияние на сферу бизнеса. Он заключил, что Маас думает о своём народе и предпринимателях.
Напомним, глава МИД ФРГ Хайко Маас призвал задуматься о "геостратегических последствиях" отказа от строительства газопровода "Северный поток — 2" для отношений Европы с Москвой.
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