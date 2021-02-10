"Зубы сломаются сразу": сибиряки дали москвичам советы, как пережить экстремальные холода

В Сибири температура воздуха нередко опускается ниже 50 градусов, а вот для москвичей похолодание до минус 30 — уже испытание. Жители Якутии дали советы, как пережить экстремальные холода.

Фотограф и видеограф, уроженец села Сунтар Дмитрий Ляшеев порой работает в весьма морозных уголках России: например, недавно он устраивал съёмки в Оймяконе, который считается полюсом холода. Мужчина рекомендует правильно настроиться на погоду.

В беседе с "Вечерней Москвой" сибиряк посоветовал не относиться к теплу и морозу категорично и заранее подготовить себя к выходу в зимнюю стужу. По его словам, одежда должна быть многослойной, с прослойками воздуха: например, термобельё, ватник, унты, головной убор и рукавицы. Не стоит носить тонкие синтетические куртки и обувь из искусственных материалов, а также использовать слишком много слоёв.

Ляшеев рассказал, что перед выходом на прогулку следует поесть. Он напомнил, что алкоголь противопоказан, а совет выпить горячего чаю до или после возвращения с холода — опасное заблуждение.

"Зубы сломаются сразу. У нас многие готовят жирную еду: мясо, печень, конину, жеребятину. Из них получается отличный бульон. И заметьте, важно пить его не горячим, а именно тёплым", — отметил мужчина.

Жительница Якутска Эйнара добавила, что порой сборы на прогулку в сильный мороз занимают до десяти минут и их нужно планировать заранее. В гардеробе у каждого жителя холодных регионов есть меховая шапка и шарф, чтобы закрывать лицо.

Женщина подчеркнула, что за полчаса-час до выхода на улицу нельзя умываться, чтобы не получить обморожение. Кроме того, кожу лучше защитить жирными кремами и по возможности не оставлять открытых участков. Если щёки совсем замёрзли, их можно растереть голыми руками, но тогда велик риск обморозить конечности. Если стало совсем невмоготу — необходимо зайти в тёплое помещение и согреться.

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