На мусорном полигоне в Подмосковье обнаружено тело младенца
Организована прокурорская проверка.
Фото © ТАСС / Михаил Метцель
В Сергиево-Посадском районе Подмосковья на полигоне по переработке отходов обнаружено тело младенца.
Как стало известно Лайфу, мёртвого ребёнка возрастом примерно полтора-два месяца нашли на полигоне по переработке мусора в деревне Сахарово. Сигнал об этом поступил в 17:19.
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Прокуратура Подмосковья начала проверку.
Ранее Лайф сообщал, что в Новосибирске двухлетний малыш утонул в бассейне сауны, пока родители отдыхали рядом.
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