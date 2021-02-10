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На мусорном полигоне в Подмосковье обнаружено тело младенца

Организована прокурорская проверка.

10 февраля 2021, 20:34
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Фото © ТАСС / Михаил Метцель

В Сергиево-Посадском районе Подмосковья на полигоне по переработке отходов обнаружено тело младенца.

Как стало известно Лайфу, мёртвого ребёнка возрастом примерно полтора-два месяца нашли на полигоне по переработке мусора в деревне Сахарово. Сигнал об этом поступил в 17:19.

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Прокуратура Подмосковья начала проверку.

Ранее Лайф сообщал, что в Новосибирске двухлетний малыш утонул в бассейне сауны, пока родители отдыхали рядом.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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