СМИ-иноагент "Радио Свобода" отказалось платить штраф 11 миллионов рублей

ООО "Радио свободная Европа / Радио Свобода"* не оплатило штрафы за отсутствие маркировки на сумму 11 миллионов рублей, об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

В ведомстве подчеркнули, что контроль и принятие соответствующих мер будет вестись до тех пор, пока СМИ-иноагент не выполнит предписанные требования.

Роскомнадзор напомнил, что обязательная маркировка на территории РФ требуется по закону "О средствах массовой информации". Она уведомляет читателя, что распространяемые материалы преследуют интересы других государств.

Напомним, ранее Роскомнадзор оштрафовал ООО "Радио свободная Европа / Радио Свобода"* на 11 миллионов рублей. Глава оштрафованного СМИ Андрей Шарый заявил, что все решения суда в ближайшее время будут обжалованы.

* Организация внесена в реестр НКО — иностранных агентов.

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