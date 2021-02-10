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СМИ-иноагент "Радио Свобода" отказалось платить штраф 11 миллионов рублей

В Роскомнадзоре заявили, что будут принимать меры, пока законные требования не начнут исполняться.

10 февраля 2021, 20:44
<p>Фото © ТАСС / Михаил Почуев</p>

Фото © ТАСС / Михаил Почуев

ООО "Радио свободная Европа / Радио Свобода"* не оплатило штрафы за отсутствие маркировки на сумму 11 миллионов рублей, об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

В ведомстве подчеркнули, что контроль и принятие соответствующих мер будет вестись до тех пор, пока СМИ-иноагент не выполнит предписанные требования.

СМИ-иноагенты в России оштрафованы ещё на 2,2 миллиона рублей

СМИ-иноагенты в России оштрафованы ещё на 2,2 миллиона рублей

Роскомнадзор напомнил, что обязательная маркировка на территории РФ требуется по закону "О средствах массовой информации". Она уведомляет читателя, что распространяемые материалы преследуют интересы других государств.

Напомним, ранее Роскомнадзор оштрафовал ООО "Радио свободная Европа / Радио Свобода"* на 11 миллионов рублей. Глава оштрафованного СМИ Андрей Шарый заявил, что все решения суда в ближайшее время будут обжалованы.

* Организация внесена в реестр НКО — иностранных агентов.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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