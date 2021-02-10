В Берлине рассказали о закрытых переговорах с США по "Северному потоку — 2"
В немецком кабмине пояснили, что они касаются угроз ввести санкции против участников проекта.
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Берлин поддерживает контакты с администрацией США по поводу "Северного потока — 2", но переговоры закрытые, поэтому подробностей по этому вопросу сообщить там не могут. Об этом заявила на брифинге заместитель представителя кабмина ФРГ Ульрике Джеммер.
"Правительство ФРГ находится в контакте с администрацией США по поводу санкций США и угроз санкций против "Северного потока — 2", однако это закрытые переговоры, закрытый письменный обмен и закрытые переговоры, которые мы не комментируем", — рассказала Джеммер.
Напомним, ранее немецкие СМИ сообщили, что США якобы заявили о готовности снять санкции с "Северного потока — 2". Параллельно с этим вице-канцлер ФРГ Олаф Шольц выразил уверенность в том, что строительство трубопровода будет доведено до конца. В бундестаге же предложили приостановить ввод газовой магистрали, чтобы провести переговоры по острым политическим вопросам.
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