В Берлине рассказали о закрытых переговорах с США по "Северному потоку — 2"

Берлин поддерживает контакты с администрацией США по поводу "Северного потока — 2", но переговоры закрытые, поэтому подробностей по этому вопросу сообщить там не могут. Об этом заявила на брифинге заместитель представителя кабмина ФРГ Ульрике Джеммер.