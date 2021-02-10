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Президент Турции заявил о желании отправить в космос женщину

По словам Эрдогана, к 2023 году на Луну отправится турецкий космический корабль.

10 февраля 2021, 15:46
<p>Фото © ТАСС / EPA / ERDEM SAHIN</p>

Фото © ТАСС / EPA / ERDEM SAHIN

Турция строит большие планы на освоение космоса в ближайшие годы. Первым турецким космонавтом должна стать женщина. С таким предложением выступил президент Реджеп Тайип Эрдоган, сообщил министр промышленности страны Мустафа Варанк.

"Президент Реджеп Тайип Эрдоган выступает за то, чтобы первым гражданином Турции в космосе стала женщина", — сказал министр в ходе круглого стола агентства "Анадолу".

По словам Варанка, турецкое Космическое агентство разработало программу по освоению околоземной орбиты и даже полётов к Луне. Министр подчеркнул, что новый уровень технологического развития откроет для Турции возможности в сфере космической экономики. Например, запуск спутников для развития систем спутниковой навигации, получения точных метеорологических данных и слежения за космическими объектами.

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Как сообщал Лайф, "Роскосмос" попросил учёных начать подготовку к отправке людей на Луну.

Авторы
Михаил Аксёнов
Михаил Аксёнов

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