Президент Турции заявил о желании отправить в космос женщину
По словам Эрдогана, к 2023 году на Луну отправится турецкий космический корабль.
Фото © ТАСС / EPA / ERDEM SAHIN
Турция строит большие планы на освоение космоса в ближайшие годы. Первым турецким космонавтом должна стать женщина. С таким предложением выступил президент Реджеп Тайип Эрдоган, сообщил министр промышленности страны Мустафа Варанк.
"Президент Реджеп Тайип Эрдоган выступает за то, чтобы первым гражданином Турции в космосе стала женщина", — сказал министр в ходе круглого стола агентства "Анадолу".
По словам Варанка, турецкое Космическое агентство разработало программу по освоению околоземной орбиты и даже полётов к Луне. Министр подчеркнул, что новый уровень технологического развития откроет для Турции возможности в сфере космической экономики. Например, запуск спутников для развития систем спутниковой навигации, получения точных метеорологических данных и слежения за космическими объектами.
Как сообщал Лайф, "Роскосмос" попросил учёных начать подготовку к отправке людей на Луну.
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