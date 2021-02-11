"Открываю — глаз нет". Житель Дагестана рассказал, как обнаружил кукол вместо умерших детей

Житель Дагестана рассказал, как обнаружил кукол вместо умерших детей. Видео © Instagram / mvd.dagestan

Детективная история с предположительной подменой детей на кукол в ставропольском перинатальном центре набирает обороты. Житель Дагестана Дауд Даудов, который ранее заявил об этом, подробно рассказал о происшествии.

"Со второго на третье февраля моя жена родила, сама родила. Всё хорошо, вес хороший для близнецов, патологий нет. После этого всё идёт своим чередом. Жена попала в реанимацию, после её выписали. Седьмого числа ей детей принесли, потом унесли. Восьмого числа детей принесли, когда хотели забрать, она воспротивилась, сказала, "не надо забирать, сама буду мыть, подмывать, пеленать", — отметил мужчина на видео, опубликованном на странице МВД Дагестана в "Инстаграме".

Затем с восьмого на девятое февраля около двух-трёх ночи врачи констатировали смерть детей из-за кровоизлияния в мозг. По словам отца, проверить это можно только с помощью вскрытия, но ислам запрещает проводить данную процедуру.

"Она (жена. — Прим. Лайфа) спустилась вниз, там были люди, которые пришли якобы обмывать человека, женщину. Мужчины пришли. В тот момент мы с ней даже не подумали, что мужчины женщину не омывают. Женщину омывает женщина. То есть они над ней хорошенько психологически поработали, успокоили. Взяли детей, сказали, помолимся, помоем, в саван укутаем и тебе выдадим", — продолжил рассказ отец.

Далее женщину отправили заниматься своими делами. После выписки ей выдали, как затем оказалось, кукол и посадили на такси. Когда убитая горем мать прибыла домой, муж находился на работе. Он исключил, что умерших детей могли подменить на кукол уже дома, так как они постоянно были на виду.

"Приехали хоронить на родовое кладбище, яму выкопали возле дедушки, уже укладывать туда начали. И братишка мой двоюродный говорит: "Они же люди, надо вскрыть, по-человечески надо сделать". Я начал лицо открывать первого ребёнка и увидел — глаз нет. Второго открываю — то же самое", — поделился мужчина.

По его словам, куклы были залиты тестом для лепки, пропитанным водой.

Напомним, ранее в Сети появилось видео, где мужчина рассказывает, что вместо своих умерших новорождённых детей обнаружил кукол. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что по этому поводу было получено обращение от правоохранительных органов Дагестана с указанием данных роженицы. Однако проверка показала, что женщина с такими данными в роддома Ставрополья не поступала. В Минздраве края также опровергли информацию о подмене.

Авторы