Красная шапка и шорты. Британцев позабавил внешний вид Бориса Джонсона во время тренировки в парке

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вышел на тренировку с личным инструктором в один из парков Лондона. Фотографу удалось сделать несколько кадров, как политик в забавной красной шапке выполняет упражнения, пишет Daily Mail.

Boris's BAD hair day! PM goes from moptop in the Commons to floptop at No10 briefing https://t.co/UfIqQ0AOOz — Daily Mail Online (@MailOnline) February 10, 2021

Несмотря на прохладную погоду, глава британского кабмина занимался в шортах. Он делал выпады, приседал на корточки и совершил лёгкую пробежку под руководством тренера Гарри Джеймсона.

Во время упражнений Джонсон разгорячился, запыхался и вспотел, на кадрах заметно, что его лицо покраснело.

Пользователей Сети позабавили старания политика и его внешний вид, особенно красная шерстяная шапка. Многие язвительно прошлись по необычной причёске премьер-министра, посоветовали ему сходить к парикмахеру или спросить, каким гелем для укладки пользуется экс-президент США Дональд Трамп.

Впрочем, комментаторы отметили, что Джонсон явно старается, это видно по его лицу. Многие пожелали ему удачи и здоровья.

Ради всего святого, расчёска и гель, господин премьер Соединённого Королевства! VBomberForce

Я надеюсь, что это не налогоплательщики оплачивают счёт за личного тренера. Мы не виноваты, что Борис позволил себе полнеть herculesparrot

Мужчинам с толстыми, короткими, бледно-розовыми ногами нельзя сидеть на корточках в шортах... на публике adeline patty

Занятия спортом Джонсон начал прошлым летом, чтобы справиться с последствиями перенесённого коронавируса. Премьер-министр уверен, что он тяжело перенёс болезнь из-за лишнего веса, и выразил твёрдое намерение похудеть.

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