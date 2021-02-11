Красная шапка и шорты. Британцев позабавил внешний вид Бориса Джонсона во время тренировки в парке
Особой критике комментаторы подвергли причёску политика.
Фото © Daily Mail
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вышел на тренировку с личным инструктором в один из парков Лондона. Фотографу удалось сделать несколько кадров, как политик в забавной красной шапке выполняет упражнения, пишет Daily Mail.
Boris's BAD hair day! PM goes from moptop in the Commons to floptop at No10 briefing https://t.co/UfIqQ0AOOz— Daily Mail Online (@MailOnline) February 10, 2021
Несмотря на прохладную погоду, глава британского кабмина занимался в шортах. Он делал выпады, приседал на корточки и совершил лёгкую пробежку под руководством тренера Гарри Джеймсона.
Во время упражнений Джонсон разгорячился, запыхался и вспотел, на кадрах заметно, что его лицо покраснело.
Пользователей Сети позабавили старания политика и его внешний вид, особенно красная шерстяная шапка. Многие язвительно прошлись по необычной причёске премьер-министра, посоветовали ему сходить к парикмахеру или спросить, каким гелем для укладки пользуется экс-президент США Дональд Трамп.
Впрочем, комментаторы отметили, что Джонсон явно старается, это видно по его лицу. Многие пожелали ему удачи и здоровья.
Ради всего святого, расчёска и гель, господин премьер Соединённого Королевства!
Я надеюсь, что это не налогоплательщики оплачивают счёт за личного тренера. Мы не виноваты, что Борис позволил себе полнеть
Мужчинам с толстыми, короткими, бледно-розовыми ногами нельзя сидеть на корточках в шортах... на публике
Занятия спортом Джонсон начал прошлым летом, чтобы справиться с последствиями перенесённого коронавируса. Премьер-министр уверен, что он тяжело перенёс болезнь из-за лишнего веса, и выразил твёрдое намерение похудеть.
Напомним, Бориса Джонсона госпитализировали 5 апреля. На тот момент он уже десять дней болел коронавирусной пневмонией, но симптомы не отступали. Премьера даже пришлось положить в палату интенсивной терапии из-за резкого ухудшения состояния здоровья. 12 апреля он был выписан из больницы после недели лечения от коронавирусной инфекции. 26 апреля переболевший глава кабмина вернулся на Даунинг-стрит и приступил к работе.
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