Новый стандарт Wi-Fi может стать препятствием для развития сетей 5G

Новый стандарт Wi-Fi может помешать строительству сетей 5G из-за работы в одном диапазоне, об этом сообщают "Известия" со ссылкой на экспертов.

В настоящее время в России на частоту 6 ГГц (6425–7100 МГц) претендуют сразу два формата беспроводной связи: сети пятого поколения и Wi-Fi-6E — новая версия, которая позволяет передавать данные со скоростью до 10 Гбит/с.

"Верхний" диапазон планируется отдать технологии 5G, решение будет принято на Всемирной конференции радиосвязи в 2023 году.

Сейчас за эти частоты ведётся конкурентная борьба между IEEE (институтом инженеров электротехники и электроники, который отвечает за Wi-Fi) и консорциумом 3GPP, занятым разработкой сетей пятого поколения.

При этом функционировать в одном диапазоне обе технологии не смогут, поскольку будут перекрывать друг друга и создавать помехи. Сейчас они являются оппонентами, но есть и третья сторона. Компания Apple начала тестирование улучшенной версии Bluetooth — Ultra Wideband. В России в ноябре 2020 года для этих целей были отведены частоты 6240–8236,8 МГц.

Эксперты полагают, что если предпочтение по всему миру будет отдано Wi-Fi, то 5G в этом диапазоне может не появиться в России. При этом некоторые уверены, что сфера применения сетей пятого поколения куда шире, чем у конкурента.

Ранее Лайф сообщал, что затраты на развитие 5G в России могут превысить триллион рублей, а активное внедрение начнётся в 2024 году.

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