Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Иммунолог дал советы тем, кто не переболел ковидом и не хочет вакцинироваться

Также медик спрогнозировал, введут ли в отношении таких людей какие-либо ограничения.

11 февраля 2021, 01:27
12100
<p>Фото © ТАСС / Гавриил Григоров</p>

Фото © ТАСС / Гавриил Григоров

Число привившихся от коронавируса ежедневно растёт, но есть те, кто не болел и не хочет вакцинироваться. Спасёт ли их от заражения коллективный иммунитет, оценил врач Владимир Болибок.

"Коллективный иммунитет на индивидуального человека не действует никак. Если у человека иммунитета нет и он попадает в контакт, соответственно, он рискует заболеть", — приводит слова медика радио Sputnik.

По словам доктора, коллективный иммунитет имеет значение для планирования противоэпидемических мероприятий, сохранения или отмены ограничений.

Врач объяснила, как формируется коллективный иммунитет к ковиду, и развеяла один миф

Врач объяснила, как формируется коллективный иммунитет к ковиду, и развеяла один миф

Болибок призвал тех, кто не болел и не привился, всё так же соблюдать меры безопасности. Он дал прогноз, что ограничения для таких людей вряд ли появятся, за некоторым исключением.

"Например, приём на работу в определённые учреждения, только если человек привит", — сказал Болибок.

"Всё равно придёт": инфекционист рассказал, когда "британский" ковид-мутант начнёт распространение по России

"Всё равно придёт": инфекционист рассказал, когда "британский" ковид-мутант начнёт распространение по России

Медик привёл пример с дифтерией и корью. Он напомнил, что сейчас в детские дошкольные учреждения принимают на работу людей с соответствующей прививкой. Иммунолог не исключил, что нечто подобное может быть и в ситуации с коронавирусом.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков назвал сроки появления коллективного иммунитета к коронавирусу в России.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1