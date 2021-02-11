Иммунолог дал советы тем, кто не переболел ковидом и не хочет вакцинироваться
Также медик спрогнозировал, введут ли в отношении таких людей какие-либо ограничения.
Фото © ТАСС / Гавриил Григоров
Число привившихся от коронавируса ежедневно растёт, но есть те, кто не болел и не хочет вакцинироваться. Спасёт ли их от заражения коллективный иммунитет, оценил врач Владимир Болибок.
"Коллективный иммунитет на индивидуального человека не действует никак. Если у человека иммунитета нет и он попадает в контакт, соответственно, он рискует заболеть", — приводит слова медика радио Sputnik.
По словам доктора, коллективный иммунитет имеет значение для планирования противоэпидемических мероприятий, сохранения или отмены ограничений.
Болибок призвал тех, кто не болел и не привился, всё так же соблюдать меры безопасности. Он дал прогноз, что ограничения для таких людей вряд ли появятся, за некоторым исключением.
"Например, приём на работу в определённые учреждения, только если человек привит", — сказал Болибок.
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Медик привёл пример с дифтерией и корью. Он напомнил, что сейчас в детские дошкольные учреждения принимают на работу людей с соответствующей прививкой. Иммунолог не исключил, что нечто подобное может быть и в ситуации с коронавирусом.
Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков назвал сроки появления коллективного иммунитета к коронавирусу в России.
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