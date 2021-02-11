Стало известно, сколько россиян влюблены взаимно

83% россиян любят других людей, 84% — считают любимыми себя и только у 74% это взаимно, об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на опрос ВЦИОМ.

Тех, кто любит сам, но не любим, в России 17%. При этом более половины (55%) согласны с тем, что чувство к другим начинается с любви к себе. 21% опрошенных ставят превыше собственное удовольствие.

Лишь 5% полагают, что у них есть взаимная нелюбовь с другими людьми, ещё 3% не знают, ощущают ли они такую эмоцию.

Более половины (56%) респондентов уверены, что мир становится лучше, когда они любят, ещё 53% — когда любят их. 55% становятся более смелыми, а 39% — тревожными.

81% россиян заявили, что у них в состоянии любви всё получается, падает же работоспособность у 13% опрошенных.

Ранее стало известно, что чаще всего покупают россияне ко Дню всех влюблённых.

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