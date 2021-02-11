"Похожа на тётку с рынка": в Подмосковье помощницу прокурора лишили премии из-за леопардового платья

В Подмосковье помощницу прокурора лишили премии из-за леопардового платья. Видео © Mash

Старшего помощника Серпуховского городского прокурора лишили премии из-за того, что она находилась при исполнении в ярко-красном платье с леопардовым принтом. Об этом сообщает Mash.

Юлия Волкова прибыла с проверкой на сельхозпредприятие "Анино", но вместо традиционной синей формы надела яркий наряд.

Во время визита помощник прокурора повздорила с адвокатом, тот снял её на видео и отправил жалобу в прокуратуру. В итоге женщину лишили премии.

Мнения комментаторов в Сети разделились. Часть из них считают, что при исполнении сотрудники должны соблюдать правила, в том числе относительно формы, другие не увидели ничего страшного в более вольном наряде служащей.

Не хотела людей запугивать формой. Поступила демократично

anaprintis

Нет оправданий. Прокурор должен быть в форме. Ну или как-то поскромней

kuzminainna69

Ну что же вы, а? Премии сразу лишили, а женщине хочется иногда выглядеть хорошо

n_avakian

Похожа на тётку с рынка, а не на помощника прокурора

madam.greku

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