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Учёные придумали зарядное устройство, работающее от тепла тела

Его мощность превышает некоторые батарейки для часов.

11 февраля 2021, 00:29

Учёные из США и Китая разработали компактное зарядное устройство, которое преобразует в электроэнергию тепло человеческого тела. Его описание приводится в журнале Science Advances.

Новшество представляет собой миниатюрный термоэлектрический генератор, оно полностью перерабатываемое, эластичное и не требует подзарядки от сети. Мощности устройства хватит, чтобы зарядить часы или фитнес-браслет, при быстрой прогулке гаджет вырабатывает около пяти вольт электричества — больше, чем некоторые батарейки. Выглядит девайс как кольцо или браслет.

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При этом, добавив больше генераторных блоков, можно увеличить мощность устройства, поэтому разработчики сравнивают его с детским конструктором Lego. Изготовлена зарядка из эластичного материала полиимина, в который встроены тонкие термоэлектрические чипы, соединённые жидкими металлическими проводами. Если браслет порвётся, достаточно сжать концы, чтобы они снова срослись. По истечении срока службы устройство утилизируется в полииминовом растворе.

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Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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