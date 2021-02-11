Учёные придумали зарядное устройство, работающее от тепла тела

Учёные из США и Китая разработали компактное зарядное устройство, которое преобразует в электроэнергию тепло человеческого тела. Его описание приводится в журнале Science Advances.

Новшество представляет собой миниатюрный термоэлектрический генератор, оно полностью перерабатываемое, эластичное и не требует подзарядки от сети. Мощности устройства хватит, чтобы зарядить часы или фитнес-браслет, при быстрой прогулке гаджет вырабатывает около пяти вольт электричества — больше, чем некоторые батарейки. Выглядит девайс как кольцо или браслет.

При этом, добавив больше генераторных блоков, можно увеличить мощность устройства, поэтому разработчики сравнивают его с детским конструктором Lego. Изготовлена зарядка из эластичного материала полиимина, в который встроены тонкие термоэлектрические чипы, соединённые жидкими металлическими проводами. Если браслет порвётся, достаточно сжать концы, чтобы они снова срослись. По истечении срока службы устройство утилизируется в полииминовом растворе.

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