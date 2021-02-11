Учителя из Петербурга обвинили в домогательствах к восьмикласснице — видео

Учителя из Санкт-Петербурга обвинили в домогательствах к восьмикласснице. Видео © Instagram / agarzayka

Жительница Санкт-Петербурга обвинила учителя ОБЖ в домогательствах к школьницам. Обличающее видео она опубликовала в "Инстаграме".

На кадрах мужчина, который, по словам петербурженки, является педагогом гимназии № 42, обнимает и целует девочку. Та не сопротивляется, улыбается и поправляет волосы. Автор поста отмечает, что это ученица восьмого класса.

"На неоднократные жалобы директриса не обратила никакого внимания, сказала, не верит. Если директор не хочет решать этот вопрос, этот вопрос должны решить мы, родители!" — написала женщина в описании ролика.

Как сообщает Mash, автором видео является сама школьница. Она находилась в кабинете ОБЖ во время перемены, пока за дверью стояли одноклассники. Спустя восемь минут девочка вышла в коридор и сообщила подруге, что всё сняла.

Также отмечается, что домогательства продолжались несколько недель, школьница неоднократно жаловалась руководству учреждения, но оно старалось замять ситуацию. Сам учитель все обвинения в свой адрес отрицает. Также он заявил, что намерен найти и наказать авторов видео.

Ранее Лайф рассказывал, что в Омской области мужчина домогался 10-летней девочки прямо в школе.

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