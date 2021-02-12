В Петербурге задержали учителя, подозреваемого в домогательствах по отношению к школьнице. Нашлась и его новая жертва

В Петербурге задержали учителя, обвинённого в домогательстве по отношению к школьницам. Видео © VK / Mash на Мойке

В Санкт-Петербурге задержан учитель, подозреваемый в развратных действиях по отношению к школьнице. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 135 УК РФ. В настоящее время решается вопрос о его заключении под стражу.

Как сообщает Mash, возмущённые родители требуют разбирательства и наказания для педагога, они переживают, что его могут уволить задним числом, а потом он пойдёт работать в другую школу и продолжит свои неблаговидные занятия.

В правоохранительные органы обратилась вице-губернатор Северной столицы Ирина Потехина. Она рассказала, что получила видео, на котором учитель ОБЖ гимназии № 42 обнимается с восьмиклассницей. Потехина выразила недоумение, почему школьница была вынуждена сама снимать домогательства и защищаться, пока ей не верили.

"Все мы пропустили этот сигнал — и классный руководитель, и директор школы, и вся система образования. С себя ответственности тоже не снимаю. Нет ничего грустнее, чем одинокий ребёнок. Которого мы не услышали, отмахнулись, отложили на потом. И если этот ребёнок совершает какие-то отчаянные шаги — в этом виноваты только мы", — подчеркнула вице-губернатор на своей странице во "ВКонтакте".

По её словам, дело приобрело широкий общественный резонанс, и накануне вечером показания против преподавателя дала ещё одна ученица. Было возбуждено второе уголовное дело.

Ранее в Воронеже педофил надругался над десятилетней девочкой в овраге, который находился на пути в школу. Выяснилось, что эта дорога является самой короткой до учебного заведения, поэтому ею пользуются многие дети. Мужчину задержали спустя четыре дня. СК показал видео его допроса.

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