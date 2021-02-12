В Петербурге задержали учителя, подозреваемого в домогательствах по отношению к школьнице. Нашлась и его новая жертва
Как сообщила вице-губернатор Северной столицы, возбуждено второе уголовное дело.
В Петербурге задержали учителя, обвинённого в домогательстве по отношению к школьницам. Видео © VK / Mash на Мойке
В Санкт-Петербурге задержан учитель, подозреваемый в развратных действиях по отношению к школьнице. Об этом сообщает СУ СКР по региону.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 135 УК РФ. В настоящее время решается вопрос о его заключении под стражу.
Как сообщает Mash, возмущённые родители требуют разбирательства и наказания для педагога, они переживают, что его могут уволить задним числом, а потом он пойдёт работать в другую школу и продолжит свои неблаговидные занятия.
В правоохранительные органы обратилась вице-губернатор Северной столицы Ирина Потехина. Она рассказала, что получила видео, на котором учитель ОБЖ гимназии № 42 обнимается с восьмиклассницей. Потехина выразила недоумение, почему школьница была вынуждена сама снимать домогательства и защищаться, пока ей не верили.
"Все мы пропустили этот сигнал — и классный руководитель, и директор школы, и вся система образования. С себя ответственности тоже не снимаю. Нет ничего грустнее, чем одинокий ребёнок. Которого мы не услышали, отмахнулись, отложили на потом. И если этот ребёнок совершает какие-то отчаянные шаги — в этом виноваты только мы", — подчеркнула вице-губернатор на своей странице во "ВКонтакте".
По её словам, дело приобрело широкий общественный резонанс, и накануне вечером показания против преподавателя дала ещё одна ученица. Было возбуждено второе уголовное дело.
Ранее в Воронеже педофил надругался над десятилетней девочкой в овраге, который находился на пути в школу. Выяснилось, что эта дорога является самой короткой до учебного заведения, поэтому ею пользуются многие дети. Мужчину задержали спустя четыре дня. СК показал видео его допроса.
Выбор редакции
Петербургская школьница, которую домогался учитель, пожаловалась на давление со стороны гимназии
Учителя из Петербурга обвинили в домогательствах к восьмикласснице — видео
Москвич разбился насмерть, шагнув в открытые двери лифта
США закроют скандальную тюрьму Гуантанамо
Заместителя Псаки отстранили от должности после угроз "уничтожить" журналистку
Комментариев: 0