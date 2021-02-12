Главный кардиолог Минздрава назвал идеальные показатели артериального давления

С возрастом у многих людей начинают страдать кровеносные сосуды, и это отражается на давлении. Какие показатели считаются нормальными, а когда следует бить тревогу, объяснил главный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов.

По словам специалиста, гипертонией страдает 48% мужчин в возрасте от 25 до 65 лет, женщин чуть меньше. А среди людей 65+ эта доля возрастает до 70–90%.

"В медицине вообще не существует понятия "рабочее артериальное давление". А 160 на 100 практически исключает возможность нормального самочувствования", — отметил Бойцов в интервью "Российской газете".

Кардиолог отметил, что оптимальным показателем давления является 140 на 90, но стремиться нужно к цифрам 130 на 80 и даже ниже.

Бойцов подчеркнул, что гипертония является главным виновником инфарктов, инсультов и преждевременной смерти. Это хроническое заболевание, полностью вылечить его невозможно, но приём назначенных врачом препаратов поможет контролировать болезнь и сохранить нормальное качество жизни.

Врач также дал советы, как следить за своим здоровьем, чтобы иметь хорошее давление. Прежде всего необходимо избавиться от лишнего веса и добиться плоского живота, потому что жир в этой области опасен для сердечно-сосудистой системы. Для женщин объём талии не должен превышать 88 сантиметров, для мужчин — 102.

Кроме того, Бойцов порекомендовал сократить потребление соли, отказаться от курения, в том числе и от электронных сигарет, не употреблять алкоголь. Доктор напомнил о необходимости физической активности, ведь работающие мышцы — лучшая профилактика гипертонии.

Ранее кардиолог Наталья Гаврилюк рассказала, когда требуется срочная госпитализация при низком давлении.

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