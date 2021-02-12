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"Надо потерпеть": врач объяснил, в каком случае нельзя лечить заложенность носа

Он напомнил, что тонкие настройки дыхания легко могут сбиться.

12 февраля 2021, 02:34

Иногда заложенность носа бывает не симптомом болезни, а вполне нормальной реакцией на внешние факторы. В каких случаях лечить насморк вредно, объяснил врач-отоларинголог Иван Лесков в интервью радио Sputnik.

По словам специалиста, нос закладывает, когда человек выходит на мороз. Это происходит потому, что нужно нагреть холодный воздух перед его поступлением в лёгкие. Чем ниже температура, тем больше требуется времени для этого процесса, отсюда и возникает отёк.

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Лесков подчеркнул, что снимать заложенность каплями в данном случае не самая удачная идея. От одного раза ничего не случится, но если делать это постоянно, тонкие настройки дыхания могут сбиться.

"Если "вламываться" регулярно, то в какой-то момент мы получим положение, когда нос перестанет реагировать на что-либо, кроме самих капель. При резкой смене температуры надо потерпеть. Если течёт из носа или нос закладывает в такой ситуации, то всё нормально", — заключил отоларинголог.

Ранее сообщалось, что создан назальный спрей, который защищает и от коронавируса, и от простуды.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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