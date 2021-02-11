"Создают ощущение страха": врач-эпидемиолог объяснил Лайфу, почему он требует отмены масочного режима в Верховном суде

Врач-эпидемиолог Игорь Гундаров объяснил Лайфу, почему обратился в Верховный суд для отмены масочного режима в России.

По словам профессора, уверенность в том, что маски помогают, не основана на серьёзных исследованиях. Если человек заболел, то он должен сидеть дома, чтобы при кашле и чихании не распространять заразу.

"А на здоровых людей надевать маски, запрещая фактически дышать свежим воздухом, нет исследования, что это приносит пользу. Кроме того, маски создают ощущение страха, что вокруг что-то страшное происходит — и я не могу контролировать ситуацию", — подчеркнул Гундаров.

Он добавил, что одно дело смотреть, как люди идут и улыбаются, и совсем другое — видеть лица, закрытые масками. На подсознательном уровне начинает формироваться чувство тревоги и угрозы, которое само по себе негативно влияет на иммунитет.

"Плюс ещё дыхание через маску создаёт влажную среду, затем накапливаются негативные, в том числе и бактериальные факторы, увеличивая степень инфицирования воздуха. И, исходя из этого, я категорически против настаивания на ношении масок," — заключил эпидемиолог.

Ранее стало известно, что Верховный суд рассмотрит иск об отмене масочного режима 1 апреля.

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