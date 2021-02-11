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Собянин выразил надежду, что тренд на улучшение ситуации по ковиду сохранится

По словам градоначальника, даже если будет незначительный всплеск, столичное здравоохранение с ним справится.

11 февраля 2021, 18:57
<p>Фото © АГН "Москва" / Кирилл Зыков</p>

Фото © АГН "Москва" / Кирилл Зыков

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что тренд на улучшение ситуации по коронавирусу в столице сохранится.

"Судя по тому, что происходит, по той динамике, по количеству переболевших уже и возможности вакцинироваться, что тоже очень важно, я надеюсь, что тренд на улучшение ситуации будет продолжаться", — сказал градоначальник в эфире телеканала "Россия-1".

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По словам Собянина, даже если случится всплеск заболеваемости, он будет незначительным, Москва переживёт его и продолжит выходить из пандемии, а жители смогут заниматься привычными делами и вести обычный образ жизни.

Ранее стало известно, что в Москве выводят из работы с ковидом почти пять тысяч коек после улучшения эпидемиологической ситуации.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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