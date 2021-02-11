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В Москве выводят из работы с ковидом почти пять тысяч коек

Это стало возможным в связи с улучшением эпидемиологической обстановки в столице.

11 февраля 2021, 07:11
<p>Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Власти Москвы приняли решение вернуть к плановой работе два стационара на две тысячи коек, которые ранее занимались только лечением пациентов с коронавирусом. Ещё около 2,7 тысячи коек в резервных госпиталях также прекращают приём коронавирусных больных. Таким образом, общее количество коек в столице под работу с ковидом составит около девяти тысяч.

"Положительная динамика в эпидемиологической обстановке, которую мы наблюдаем в последнее время, позволяет нам вывести из работы с коронавирусом ещё около 4,7 тысячи коек. К стандартной работе возвращаются два крупнейших стационара на две тысячи коек, перепрофилированные для лечения пациентов с CoViD-19", — сообщила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.

Она пояснила, что из работы с коронавирусными больными выводятся корпуса городских больниц № 52 и № 5 им. О.М. Филатова. Останавливается приём пациентов с ковидом в трёх корпусах госпиталя в Сокольниках, а в Крылатском, АТЦ "Москва" и Коммунарке уменьшится количество коек, используемых для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

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Как сообщал Лайф, ранее в Подмосковье сняли все коронавирусные ограничения, но, как заявил глава региона Андрей Воробьёв, его жителям теперь придётся соблюдать "определённые современные стандарты".

Авторы
Михаил Аксёнов
Михаил Аксёнов

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