На месте взрыва во Владикавказе найден выживший

Разбор завалов на месте взрыва во Владикавказе. Видео © МЧС России

В ходе разбора завалов трёхэтажного здания во Владикавказе, где рано утром прогремел мощный взрыв, найден выживший. Это охранник торгового комплекса. По предварительным данным, мужчина смог выбраться сам. Его жизни ничего не угрожает, врачи оказали пострадавшему помощь на месте.

Спасатели продолжают разбор завалов. Выживший пояснил, что в здании в момент взрыва он находился один.

"К работам привлекаются 120 человек и 25 единиц техники. На месте работают кинологи чрезвычайного ведомства. В готовности аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Республике Северная Осетия — Алания в составе 100 человек и 5 единиц техники", — сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Как сообщал Лайф, предварительной причиной происшествия названа утечка и взрыв бытового газа.

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