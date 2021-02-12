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Названа предварительная причина взрыва во Владикавказе

Спасатели ведут разбор завалов, на месте ЧП работают криминалисты.

12 февраля 2021, 05:44
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<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/alberto_15r/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">alberto_15r</a></p>

Фото © Instagram / alberto_15r

Взрыв, уничтоживший почти полностью трёхэтажное здание во Владикавказе, мог произойти из-за утечки газа. Такую предварительную причину инцидента назвал источник Лайфа в экстренных службах региона. В то же время он подчеркнул, что продолжаются отрабатываться все версии происшествия.

Отметим, несмотря на силу взрыва, близлежащие здания не были повреждены.

Мощный взрыв прогремел во Владикавказе — видео

Мощный взрыв прогремел во Владикавказе — видео

Ранее Лайф сообщал о взрыве в одной из многоэтажек в Москве. В результате инцидента погиб один человек. Позже криминалисты установили, что у мужчины в руках взорвалась боевая граната.

Авторы
Михаил Аксёнов
Михаил Аксёнов

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