Названа предварительная причина взрыва во Владикавказе
Спасатели ведут разбор завалов, на месте ЧП работают криминалисты.
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Взрыв, уничтоживший почти полностью трёхэтажное здание во Владикавказе, мог произойти из-за утечки газа. Такую предварительную причину инцидента назвал источник Лайфа в экстренных службах региона. В то же время он подчеркнул, что продолжаются отрабатываться все версии происшествия.
Отметим, несмотря на силу взрыва, близлежащие здания не были повреждены.
Ранее Лайф сообщал о взрыве в одной из многоэтажек в Москве. В результате инцидента погиб один человек. Позже криминалисты установили, что у мужчины в руках взорвалась боевая граната.
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