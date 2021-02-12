Названа предварительная причина взрыва во Владикавказе

Взрыв, уничтоживший почти полностью трёхэтажное здание во Владикавказе, мог произойти из-за утечки газа. Такую предварительную причину инцидента назвал источник Лайфа в экстренных службах региона. В то же время он подчеркнул, что продолжаются отрабатываться все версии происшествия.