Навального доставили в суд на рассмотрение дела о клевете на ветерана

Алексея Навального доставили в Бабушкинский суд Москвы, где продолжится рассмотрение уголовного дела о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко. Подозреваемого привезли в автозаке из СИЗО "Матросская Тишина".

Напомним, начало истории было положено после публикации одного из роликов Алексея Навального, в котором блогер назвал ветерана ВОВ Игната Артёменко "продажным холуем и позором страны". На это обратил внимание член Общественной палаты РФ Илья Ремесло, который попросил Следственный комитет провести проверку. Позже на основании проверки было возбуждено уголовное дело, а прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении блогера. 6 февраля состоялось первое заседание по делу. В ходе слушания Навальный отказался признать вину.