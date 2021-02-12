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Навального доставили в суд на рассмотрение дела о клевете на ветерана

В ходе первого слушания блогер отказался признать вину.

12 февраля 2021, 06:24

Обстановка у суда, где скоро начнётся рассмотрение дела Навального. Видео © LIFE

Алексея Навального доставили в Бабушкинский суд Москвы, где продолжится рассмотрение уголовного дела о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко. Подозреваемого привезли в автозаке из СИЗО "Матросская Тишина".

Возле здания суда усилили меры безопасности на случай возможных несанкционированных акций. Суд начнётся в 10:00.

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Напомним, начало истории было положено после публикации одного из роликов Алексея Навального, в котором блогер назвал ветерана ВОВ Игната Артёменко "продажным холуем и позором страны". На это обратил внимание член Общественной палаты РФ Илья Ремесло, который попросил Следственный комитет провести проверку. Позже на основании проверки было возбуждено уголовное дело, а прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении блогера. 6 февраля состоялось первое заседание по делу. В ходе слушания Навальный отказался признать вину.

Авторы
Бражников Андрей
Бражников Андрей

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