"Шутить можно только про тёщу?": Бочаров поддержал Слепакова в интернет-конфликте с митингующими

Российский телеведущий, актёр и юморист Андрей Бочаров поддержал своего коллегу Семёна Слепакова, семье которого начали угрожать расправой за его стихи с критикой незаконных акций 23 января. Он отметил, что комики имеют полное право шутить о политике и высказывать свою точку зрения без опасений, что их начнут преследовать за какие-либо взгляды.

"Шутить можно только про тёщу?": Бочаров поддержал Слепакова в конфликте с митингующими

"Получается так, что если ты юморист, то либо шути про тёщу или как тебе девушки не дают, либо живи в том обществе, которое сейчас есть и радикализируется. Надеюсь, Семён — сильный человек и его это никак не задело. Хотя он писал, что и детям его угрожают", — пояснил свою позицию Бочаров в новом выпуске шоу "Дайте сказать".

По словам шоумена, в интернет-войнах, как и во время беспорядков на митингах, правит бал психология толпы. Даже одному человеку достаточно перейти черту, чтобы увлечь за собой других.

"Толпа — она всегда будет тупее самого тупого её участника — это аксиома. Точно так же и со Слепаковым: один сказал, что продался, все побежали, это печально. Я бы хотел обратиться к тем, кто смотрит, с призывом попытаться сдерживаться, потому что эти эмоции негативные заразительны", — подытожил он.

Полный выпуск шоу "Дайте сказать" с Андреем Бочаровым смотрите скоро на канале в YouTube.

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