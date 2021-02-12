"Шутить можно только про тёщу?": Бочаров поддержал Слепакова в интернет-конфликте с митингующими
Шоумен назвал недопустимой ситуацию с угрозами, которые стали поступать семье и детям его коллеги от сторонников Алексея Навального.
Российский телеведущий, актёр и юморист Андрей Бочаров поддержал своего коллегу Семёна Слепакова, семье которого начали угрожать расправой за его стихи с критикой незаконных акций 23 января. Он отметил, что комики имеют полное право шутить о политике и высказывать свою точку зрения без опасений, что их начнут преследовать за какие-либо взгляды.
"Шутить можно только про тёщу?": Бочаров поддержал Слепакова в конфликте с митингующими
"Получается так, что если ты юморист, то либо шути про тёщу или как тебе девушки не дают, либо живи в том обществе, которое сейчас есть и радикализируется. Надеюсь, Семён — сильный человек и его это никак не задело. Хотя он писал, что и детям его угрожают", — пояснил свою позицию Бочаров в новом выпуске шоу "Дайте сказать".
По словам шоумена, в интернет-войнах, как и во время беспорядков на митингах, правит бал психология толпы. Даже одному человеку достаточно перейти черту, чтобы увлечь за собой других.
"Толпа — она всегда будет тупее самого тупого её участника — это аксиома. Точно так же и со Слепаковым: один сказал, что продался, все побежали, это печально. Я бы хотел обратиться к тем, кто смотрит, с призывом попытаться сдерживаться, потому что эти эмоции негативные заразительны", — подытожил он.
Полный выпуск шоу "Дайте сказать" с Андреем Бочаровым смотрите скоро на канале в YouTube.
Выбор редакции
"Ведь явно чувак НЛП применяет": актёр Бочаров сравнил последователей Навального с сектантами
Актёр Андрей Бочаров: Навальный сознательно раскручивает ситуацию с ветераном
Полиция накрыла склад наркотиков, которым управляла 20-летняя репетиторша по физике — видео
США закроют скандальную тюрьму Гуантанамо
Заместителя Псаки отстранили от должности после угроз "уничтожить" журналистку
Комментариев: 0