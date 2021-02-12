"Ведь явно чувак НЛП применяет": актёр Бочаров сравнил последователей Навального с сектантами

Российский телеведущий, актёр и юморист Андрей Бочаров рассказал, как столкнулся с хейтом со стороны сторонников Алексея Навального в "Фейсбуке". Речь об этом зашла в новом выпуске шоу "Дайте сказать". По словам шоумена, он поделился на своей странице наблюдениями по поводу лжи, молчания и передёргивания фактов со стороны оппозиционера и реакция его последователей не заставила себя ждать.

По мнению актёра, многие интернет-защитники Навального производят ощущение зомбированных людей. Он предположил, что оппозиционер мог использовать в своих роликах на "Ютьюбе" техники НЛП-программирования, чтобы воспитать армию слепых приверженцев своих принципов и взглядов.

"Ведь явно чувак НЛП применяет, причём первые три страницы самого плохого учебника. То есть такое ощущение, что человек смотрит тебе в глаза и шарит у тебя по карманам. Вот если у вас такое впечатление, то на вас эти психологические техники используются. Я об этом тоже написал, и уже побольше какой-то хейт. Похоже уже на сектантов. Бывают такие люди, приверженцы такие безоговорочные", — рассуждает Бочаров.

Полный выпуск шоу "Дайте сказать" с Андреем Бочаровым смотрите скоро на канале на YouTube.

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