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Категорий: 18

Западные соцсети: Детей готовятся принести в сакральную жертву "цветной революции" в России

10 февраля 2021, 20:18
<p>Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий</p>

Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

Сегодня на заседании Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России депутаты обсудили вовлечение несовершеннолетних в протестные акции и стимулирование уличных беспорядков. Об этом свидетельствуют многочисленные факты, собранные в ходе парламентского расследования митингов 23 и 31 января. Среди серьёзных проблем были обозначены такие приёмы, как использование молодёжи для распространения при помощи западных социальных сетей призывов на митинги несовершеннолетних, а также активное участие в незаконных акциях иностранных граждан, в том числе дипломатических работников.

Глава Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв отметил, что государство не в первый раз столкнулось с незаконными действиями зарубежных информационных ресурсов по организации протестных акций и вовлечению в них несовершеннолетних. Обрушение массированной информации на людей, и особенно молодёжь, не только через каналы традиционных СМИ, но и через соцсети давно уже стало нормой. Прошедшие митинги в тенденциозном ключе освещали такие СМИ, как "Радио Свобода", "Настоящее время", "МБХ медиа", NEXTA и "Навальный Live".

Но самое любопытное, что обработка длительное время шла через Facebook, Twitter, Instagram, YouTube и TikTok. А затем массово, как по команде, технологии манипуляции включились во всех близких по интересам пабликах и группах российских школьников, распространяя призывы участвовать в запрещённых январских митингах. Например, этим активно занимался YouTube. Найти рекламу и призывы идти на митинги на этой площадке можно было почти везде, даже после детских мультфильмов. Установлено, что инициаторами заказа рекламы, а также её распространения были граждане иностранных государств, в том числе Украины, — рассказал Василий Пискарёв. — В результате их деятельности на митингах полиция задержала около 300 детей, которые не воспринимали реальность адекватно. По их мнению, они пришли на прогулку, к арт-объекту или на шоу. То есть политическая акция была закамуфлирована.

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Он напомнил, что нечто похожее можно было наблюдать в 2019 году, когда на акции протеста вышло большое количество молодых людей, 64% процента из которых узнали про акции в мессенджерах и решили прийти, потому что их заинтересовали красивые стикеры, картинки и фон для фотографий в Instagram. Всё это слишком напоминает технологии "групп смерти", так называемых синих китов.

Как отметила уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка Анна Кузнецова, в этой ситуации нельзя винить детей, что их заманивают подобными инструментами коммуникации. По её мнению, нужно признаться, что старая парадигма, когда ребёнка закрывали дома и можно было считать, что он защищён, ушла в прошлое. Недооценивать информационные ресурсы и их влияние на детей опасно для всех.

За прошедший год, когда люди вынужденно сидели на карантине, количество обращений по запрещённому контенту для детей возросло на 62%. Родители вдруг заметили, что смотрят дети. Необходим шаг по ограничению информационного потока, который на них сваливается. То, что происходит сейчас с ними, можно охарактеризовать одним словом — колоссальное одиночество. Кроме того что наконец-то в школы вернулось понятие воспитания, а не только образования, нужно принимать и другие меры. Я полагаю, что необходимы три варианта мер. Ограничение и табуирование ряда информации (делать это нужно, не перегибая палку, иначе будет только хуже). Затем — выработка заместительного контента и государственная программа для разработки созидательной, позитивной информационной среды для детей и подростков. Также — работа с уже вовлечёнными в негатив школьниками. У нас, в Туле, создан методический центр, который объединяет специалистов по работе с детьми. Возможно, на базе этого центра можно разработать программу, которая поможет вывести ребят из состояния созависимости, — сказала Кузнецова.

Заместитель начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка Леонид Веденов подчеркнул, что в массе своей ребята, которые выходили на митинги, скорее всего, шли осознанно, пусть и руководствуясь достаточно узким юношеским максимализмом, зачастую не отличая программу материнского капитала от "Капитала" Карла Маркса.

Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей

Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей

Эти ребята убеждены, что они вправе высказывать свою позицию по всем вопросам, они подвержены влиянию имиджевых лидеров, чем, собственно, и пользуются западные кураторы. Кого-то, конечно, подстёгивает любопытство, схожее с тем, которое испытывают зацеперы, а кто-то ловит свой хайп. Анализируя социальные сети, могу сказать: с площадки TikTok звучали множественные призывы приходить на запрещённый митинг, при этом часть постов была явно сделана ради трафика. Скажем, некий бот распространял видео с протестных акций, также муссировалась информация о том, что кого-то убили полицейские. Распространяли это в основном подростки, так как в силу возраста блогеры не утруждают себя тем, чтобы задуматься о последствиях. Так, одна молодая тиктокерша сообщила, что уже подписан закон о расстреле участников митингов, — сказал Веденов.

Участники заседания отметили, что одна из целей организаторов митингов заключалась в том, чтобы получить сакральные жертвы, манипулируя детьми. Ярким примером стало выступление во Владивостоке, где школьников выстроили в шеренгу перед сотрудниками органов правопорядка, чтобы их старшие "товарищи" могли кидать бутылки, куски льда и другие предметы в полицию.

Вспомним примеры наших соседей — там, где технологии "оранжевых революций" одержали победу над здравым смыслом народа. Симптоматично, что в Армении как раз после свержения президента Сержа Саргсяна проходил форум CampСamp в ноябре 2018 года, в ходе которого молодёжь обучали на примере сказочных персонажей, как правильно бороться с властью. Оппозиционеры были представлены маленькими зверятами, которые копят негодование, а власть — большим серым волком, которого можно победить только вместе.

Видео © vk.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад поддерживает распространение дезинформации о России американскими ИТ-гигантами.

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Мы становимся свидетелями тщательно скоординированного информационного нападения на российскую аудиторию с использованием всего инструментария. Это и западные СМИ, и новые возможности распространения дезинформации американскими цифровыми платформами. Это соцсети, видеохостинги при прямой политической поддержке западных властей. Это увязка, это комплекс мер", — пояснила Захарова. Иностранные агенты осуществляют свою политическую деятельность в прямой связке с западными миссиями и неправительственными организациями, получают от них финансирование. Отмечу, что активная фаза этих процессов началась не в январе, а ещё в августе с той самой истории о так называемом отравлении. Тогда была раскачка ситуации, которую пытались представить как заботу о здоровье Навального. Информационные монополисты раскручивали ролики, массированно продвигая контент. Фиксировался резкий рост количества просмотров, всё это связывалось с политической поддержкой Запада, подстрекательством и обманом российских граждан.

Комиссия сравнила протесты в Москве, Гонконге и Белоруссии и выявила схожесть сценариев и аналогичность действий зарубежных инструкторов. По мнению участников заседания, заметно совпадение технологий. Одинаковая тактика действий протестующих, их координация через соцсети и мессенджеры, трансформация митингов, перерастающая в шествия, затем — перекрытие дорог. Ещё один признак — совпадение демографии протеста, то есть низкий средний возраст протестующих, очень много несовершеннолетних, которых завлекают в "игры". Наряду с деанонимизацией силовых органов во внутренние дела страны вмешиваются первые лица других государств, требуя от руководства России в ответ на незаконные действия участников мягких мер или вовсе их отмены. Не говоря уже об огромном количестве фейков, постановочных видео. Западные кураторы не гнушаются даже привлекать инвалидов.

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По итогам заседания комиссии участники согласились, что проблема объективно назрела и её нужно решать. Стоит отметить, что попытка дестабилизировать политическую ситуацию в России может быть связана с предстоящими в августе выборами в Государственную думу. При этом, как отметили участники заседания, "партнёры" из ЕС и НАТО не прекратят своё вмешательство в российские внутренние дела. Значит, рассчитывать на изменение отношений не приходится.

Авторы
Никита Юрченко
Никита Юрченко

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