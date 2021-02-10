Западные соцсети: Детей готовятся принести в сакральную жертву "цветной революции" в России

Сегодня на заседании Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России депутаты обсудили вовлечение несовершеннолетних в протестные акции и стимулирование уличных беспорядков. Об этом свидетельствуют многочисленные факты, собранные в ходе парламентского расследования митингов 23 и 31 января. Среди серьёзных проблем были обозначены такие приёмы, как использование молодёжи для распространения при помощи западных социальных сетей призывов на митинги несовершеннолетних, а также активное участие в незаконных акциях иностранных граждан, в том числе дипломатических работников.

Глава Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв отметил, что государство не в первый раз столкнулось с незаконными действиями зарубежных информационных ресурсов по организации протестных акций и вовлечению в них несовершеннолетних. Обрушение массированной информации на людей, и особенно молодёжь, не только через каналы традиционных СМИ, но и через соцсети давно уже стало нормой. Прошедшие митинги в тенденциозном ключе освещали такие СМИ, как "Радио Свобода", "Настоящее время", "МБХ медиа", NEXTA и "Навальный Live".

— Но самое любопытное, что обработка длительное время шла через Facebook, Twitter, Instagram, YouTube и TikTok. А затем массово, как по команде, технологии манипуляции включились во всех близких по интересам пабликах и группах российских школьников, распространяя призывы участвовать в запрещённых январских митингах. Например, этим активно занимался YouTube. Найти рекламу и призывы идти на митинги на этой площадке можно было почти везде, даже после детских мультфильмов. Установлено, что инициаторами заказа рекламы, а также её распространения были граждане иностранных государств, в том числе Украины, — рассказал Василий Пискарёв. — В результате их деятельности на митингах полиция задержала около 300 детей, которые не воспринимали реальность адекватно. По их мнению, они пришли на прогулку, к арт-объекту или на шоу. То есть политическая акция была закамуфлирована.

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Он напомнил, что нечто похожее можно было наблюдать в 2019 году, когда на акции протеста вышло большое количество молодых людей, 64% процента из которых узнали про акции в мессенджерах и решили прийти, потому что их заинтересовали красивые стикеры, картинки и фон для фотографий в Instagram. Всё это слишком напоминает технологии "групп смерти", так называемых синих китов.

Как отметила уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка Анна Кузнецова, в этой ситуации нельзя винить детей, что их заманивают подобными инструментами коммуникации. По её мнению, нужно признаться, что старая парадигма, когда ребёнка закрывали дома и можно было считать, что он защищён, ушла в прошлое. Недооценивать информационные ресурсы и их влияние на детей опасно для всех.

— За прошедший год, когда люди вынужденно сидели на карантине, количество обращений по запрещённому контенту для детей возросло на 62%. Родители вдруг заметили, что смотрят дети. Необходим шаг по ограничению информационного потока, который на них сваливается. То, что происходит сейчас с ними, можно охарактеризовать одним словом — колоссальное одиночество. Кроме того что наконец-то в школы вернулось понятие воспитания, а не только образования, нужно принимать и другие меры. Я полагаю, что необходимы три варианта мер. Ограничение и табуирование ряда информации (делать это нужно, не перегибая палку, иначе будет только хуже). Затем — выработка заместительного контента и государственная программа для разработки созидательной, позитивной информационной среды для детей и подростков. Также — работа с уже вовлечёнными в негатив школьниками. У нас, в Туле, создан методический центр, который объединяет специалистов по работе с детьми. Возможно, на базе этого центра можно разработать программу, которая поможет вывести ребят из состояния созависимости, — сказала Кузнецова.

Заместитель начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка Леонид Веденов подчеркнул, что в массе своей ребята, которые выходили на митинги, скорее всего, шли осознанно, пусть и руководствуясь достаточно узким юношеским максимализмом, зачастую не отличая программу материнского капитала от "Капитала" Карла Маркса.

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— Эти ребята убеждены, что они вправе высказывать свою позицию по всем вопросам, они подвержены влиянию имиджевых лидеров, чем, собственно, и пользуются западные кураторы. Кого-то, конечно, подстёгивает любопытство, схожее с тем, которое испытывают зацеперы, а кто-то ловит свой хайп. Анализируя социальные сети, могу сказать: с площадки TikTok звучали множественные призывы приходить на запрещённый митинг, при этом часть постов была явно сделана ради трафика. Скажем, некий бот распространял видео с протестных акций, также муссировалась информация о том, что кого-то убили полицейские. Распространяли это в основном подростки, так как в силу возраста блогеры не утруждают себя тем, чтобы задуматься о последствиях. Так, одна молодая тиктокерша сообщила, что уже подписан закон о расстреле участников митингов, — сказал Веденов.

Участники заседания отметили, что одна из целей организаторов митингов заключалась в том, чтобы получить сакральные жертвы, манипулируя детьми. Ярким примером стало выступление во Владивостоке, где школьников выстроили в шеренгу перед сотрудниками органов правопорядка, чтобы их старшие "товарищи" могли кидать бутылки, куски льда и другие предметы в полицию.

Вспомним примеры наших соседей — там, где технологии "оранжевых революций" одержали победу над здравым смыслом народа. Симптоматично, что в Армении как раз после свержения президента Сержа Саргсяна проходил форум CampСamp в ноябре 2018 года, в ходе которого молодёжь обучали на примере сказочных персонажей, как правильно бороться с властью. Оппозиционеры были представлены маленькими зверятами, которые копят негодование, а власть — большим серым волком, которого можно победить только вместе.

Видео © vk.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад поддерживает распространение дезинформации о России американскими ИТ-гигантами.

— Мы становимся свидетелями тщательно скоординированного информационного нападения на российскую аудиторию с использованием всего инструментария. Это и западные СМИ, и новые возможности распространения дезинформации американскими цифровыми платформами. Это соцсети, видеохостинги при прямой политической поддержке западных властей. Это увязка, это комплекс мер", — пояснила Захарова. — Иностранные агенты осуществляют свою политическую деятельность в прямой связке с западными миссиями и неправительственными организациями, получают от них финансирование. Отмечу, что активная фаза этих процессов началась не в январе, а ещё в августе с той самой истории о так называемом отравлении. Тогда была раскачка ситуации, которую пытались представить как заботу о здоровье Навального. Информационные монополисты раскручивали ролики, массированно продвигая контент. Фиксировался резкий рост количества просмотров, всё это связывалось с политической поддержкой Запада, подстрекательством и обманом российских граждан.

Комиссия сравнила протесты в Москве, Гонконге и Белоруссии и выявила схожесть сценариев и аналогичность действий зарубежных инструкторов. По мнению участников заседания, заметно совпадение технологий. Одинаковая тактика действий протестующих, их координация через соцсети и мессенджеры, трансформация митингов, перерастающая в шествия, затем — перекрытие дорог. Ещё один признак — совпадение демографии протеста, то есть низкий средний возраст протестующих, очень много несовершеннолетних, которых завлекают в "игры". Наряду с деанонимизацией силовых органов во внутренние дела страны вмешиваются первые лица других государств, требуя от руководства России в ответ на незаконные действия участников мягких мер или вовсе их отмены. Не говоря уже об огромном количестве фейков, постановочных видео. Западные кураторы не гнушаются даже привлекать инвалидов.

По итогам заседания комиссии участники согласились, что проблема объективно назрела и её нужно решать. Стоит отметить, что попытка дестабилизировать политическую ситуацию в России может быть связана с предстоящими в августе выборами в Государственную думу. При этом, как отметили участники заседания, "партнёры" из ЕС и НАТО не прекратят своё вмешательство в российские внутренние дела. Значит, рассчитывать на изменение отношений не приходится.

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