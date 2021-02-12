Китайский зонд отправил на Землю видео с орбиты Марса
Это первые кадры поверхности планеты, полученные с этого аппарата.
Поверхность Марса. Видео © Китайское национальное космическое управление (CNSA)
Центральное телевидение Китая опубликовало первое видео с орбиты Марса, полученное с беспилотного космического аппарата "Тяньвэнь-1".
Китайский зонд смог запечатлеть поверхность и элементы рельефа Красной планеты — огромные кратеры. Аппарат двигался от солнечной части Марса к тёмной стороне.
Напомним, что китайский зонд "Тяньвэнь-1" ранее присылал свой первый снимок Марса с расстояния 2,2 миллиона километров.
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