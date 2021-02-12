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Китайский зонд отправил на Землю видео с орбиты Марса

Это первые кадры поверхности планеты, полученные с этого аппарата.

12 февраля 2021, 12:32

Поверхность Марса. Видео © Китайское национальное космическое управление (CNSA)

Центральное телевидение Китая опубликовало первое видео с орбиты Марса, полученное с беспилотного космического аппарата "Тяньвэнь-1".

Китайский зонд смог запечатлеть поверхность и элементы рельефа Красной планеты — огромные кратеры. Аппарат двигался от солнечной части Марса к тёмной стороне.

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Напомним, что китайский зонд "Тяньвэнь-1" ранее присылал свой первый снимок Марса с расстояния 2,2 миллиона километров.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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