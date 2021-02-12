Учёные назвали заболевание, которое может спровоцировать мутацию коронавируса

У больных с лимфопролиферативным заболеванием и лимфомой была обнаружена необычная мутация генома вируса SARS-CoV-2. Об этом рассказал директор Национального медицинского исследовательского центра "Лечебно-реабилитационный центр" Минздрава России Игорь Никитин.

Он пояснил, что люди с раковыми заболеваниями и нарушением работы иммунитета (иммунокомпрометацией) находились в центре внимания учёных с самого начала пандемии. По его словам, исследования показывают, что у таких пациентов CoViD-19 течёт по-другому, это другой тип, и есть основание думать, что изначальная иммунокомпрометация пациента — это основа для возможной мутации вируса в организме.

"И такие случаи были опубликованы. Два случая подтверждённых. Один больной был с лимфопролиферативным заболеванием, другой был пациент с <…> лимфомой. Это, так сказать, наблюдалось врачами в процессе его лечения, доказанная мутация генома вируса SARS-CoV-2", — рассказал Никитин в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Напомним, что ранее британские учёные обнаружили ещё две мутации коронавируса, одна из них вызывает серьёзные опасения.

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