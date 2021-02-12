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В Удмуртии отказались от обещанной отмены масочного режима

Анонсированная властями республики мера была воспринята Роспотребнадзором в штыки.

12 февраля 2021, 10:11
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Удмуртии обнародовали новую версию распоряжения главы республики Александра Бречалова о противоковидных ограничениях. В документе не оказалось пункта об отмене масочного режима, которую анонсировали ранее. Распоряжение опубликовано на официальном портале властей республики.

Говорится о других послаблениях. Так, сообщается, что с 10 февраля молодёжным политическим организациям разрешено проводить официальные мероприятия на открытом воздухе и в помещениях без ограничения по количеству участников, за исключением граждан старше 65 лет. При этом загрузка трибун зрителями не должна превышать 50%. Это же касается и спортивных мероприятий. Также сняты ограничения по режиму работы заведений общественного питания.

В Кремле отреагировали на отмену масочного режима в некоторых регионах

В Кремле отреагировали на отмену масочного режима в некоторых регионах

Как пишет "Коммерсант", в пресс-службе главы и Правительства Удмуртской Республики заявили, что ожидается обновлённый документ.

Ранее в Роспотребнадзоре напомнили, что требование о ношении масок в России из-за пандемии коронавируса не отменяется.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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