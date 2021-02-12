В Удмуртии отказались от обещанной отмены масочного режима

Говорится о других послаблениях. Так, сообщается, что с 10 февраля молодёжным политическим организациям разрешено проводить официальные мероприятия на открытом воздухе и в помещениях без ограничения по количеству участников, за исключением граждан старше 65 лет. При этом загрузка трибун зрителями не должна превышать 50%. Это же касается и спортивных мероприятий. Также сняты ограничения по режиму работы заведений общественного питания.