Лавров: ЕС вводит санкции лишь для своего удовлетворения
Альянсу важно подать сигнал, а не достигнуть определённой цели, полагает министр.
Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Санкции в отношении России, которые могут быть введены из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным, принесут лишь удовлетворение Евросоюзу. Никакой практической пользы европейскому альянсу от них не будет, считает глава российского МИД Сергей Лавров.
Дипломат вспомнил высказывание главы МИД Германии Хайко Мааса, который заявлял, что возможность введения санкций против России необходимо рассмотреть, несмотря на то что в прошлые разы аналогичные меры не приводили к ожидаемому результату. По его словам, важен был сам сигнал, а не достигнутая цель.
"То есть вводятся санкции ради того, чтобы чувствовать удовлетворение тем, что они "наказывают". Но санкции ни к чему не приводят и не могут привести к изменению нашей линии на отстаивание своих национальных интересов", — подчеркнул Лавров.
Напомним, после того, как блогеру Алексею Навальному изменили уголовное наказание с условного на реальное, лидеры и дипломаты ряда стран призвали освободить политика. В России эти призывы расценили как вмешательство Запада во внутриполитические дела страны, а Евросоюз и США в свою очередь пригрозили новыми санкциями.
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