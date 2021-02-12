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Лавров заявил о готовности России к разрыву отношений с Евросоюзом

Министр напомнил, что "хочешь мира — готовься к войне".

12 февраля 2021, 07:16
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Фото © Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

Лавров заявил о готовности России к разрыву отношений с Евросоюзом. Видео © t.me / SolovievLive

Россия не хотела бы разрывать отношения с Европейским союзом, но к такому надо быть готовым. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью Владимиру Соловьёву в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".

"Мы исходим из того, что мы готовы", — сказал Лавров, отвечая на вопрос, идёт ли Россия к разрыву отношений с ЕС.

"Если мы ещё раз увидим, как мы уже почувствовали не единожды, что в каких-то областях накладываются санкции, которые создают риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах, — да", — добавил Лавров.

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Он подчеркнул, что Россия не хочет изолироваться от мировой жизни, но к такому нужно быть готовыми: "Хочешь мира — готовься к войне".

Ранее Лавров заявлял, что Запад пытается сделать Россию "послушной" страной. РФ хотят превратить в "удобную территорию" для продвижения интересов Европы.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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