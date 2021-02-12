ФСБ задержала двух членов банды Басаева, принимавших участие в нападении на Дагестан в 1999 году

Сотрудники ФСБ России во взаимодействии с полицейскими и бойцами Росгвардии задержали на Ставрополье двух членов банд Шамиля Басаева и Хаттаба, участвовавших в вооружённом вторжении в Дагестан в 1999 году. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ и СК России.

"В ходе работы совместно со СК РФ сформирована неопровержимая доказательная база, подтверждающая участие в данном преступлении уроженцев и жителей Ставропольского края: Терекбаева Ахмета, 1968 года рождения, и Авезова Арифуллы, 1971 года рождения, не понёсших за это уголовного наказания", — уточнили в пресс-службе.

По данным СК, в середине июля 1999 года Терекбаев и Авезов добровольно вступили в состав банды и впоследствии принимали активное участие в совершении тяжких и особо тяжких преступлений во время вторжения в Дагестан. Подозреваемым будет предъявлено обвинение по статьям "Посягательство на жизнь военнослужащих", "Бандитизм" и "Вооружённый мятеж".

Напомним, бандформирования Басаева и Хаттаба совершили нападение на Ботлихский район Дагестана в 1999 году. Им противостояли армия и сотрудники правоохранительных органов. Бандиты убили более 280 человек. Ещё свыше 800 получили ранения, в том числе мирные жители. Боевые действия продолжались с 7 августа по 14 сентября. На данный момент к длительным срокам лишения свободы приговорено более 80 участников банды. Работа ведётся по "принципу неотвратимости наказания".

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