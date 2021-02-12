Главой Пенсионного фонда вместо Топилина назначен Андрей Кигим

Кигим почти восемь лет возглавлял Фонд социального страхования.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Андрея Кигима на пост главы Пенсионного фонда России. Максим Топилин, возглавлявший ПФР в течение последнего года, ушёл в отставку.

Как сообщается на сайте правительства, Андрей Кигим почти восемь лет возглавлял Фонд социального страхования (ФСС), дважды избирался на пост президента Всероссийского союза страховщиков, был президентом Национального союза страховщиков ответственности, Российского союза автостраховщиков.