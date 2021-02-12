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Регион
Опубликовано 12 февраля 2021, 10:00
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Главой Пенсионного фонда вместо Топилина назначен Андрей Кигим

Максим Топилин и Андрей Кигим. Фото © ТАСС / Метцель Михаил, Джапаридзе Михаил

Максим Топилин и Андрей Кигим. Фото © ТАСС / Метцель Михаил, Джапаридзе Михаил

Кигим почти восемь лет возглавлял Фонд социального страхования.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Андрея Кигима на пост главы Пенсионного фонда России. Максим Топилин, возглавлявший ПФР в течение последнего года, ушёл в отставку.

Как сообщается на сайте правительства, Андрей Кигим почти восемь лет возглавлял Фонд социального страхования (ФСС), дважды избирался на пост президента Всероссийского союза страховщиков, был президентом Национального союза страховщиков ответственности, Российского союза автостраховщиков.

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О том, что Максим Топилин собирается покинуть пост главы Пенсионного фонда РФ, накануне сообщил "Коммерсант" со ссылкой на источники в правительстве. Топилин находился во главе ПРФ чуть более года.

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Александра Вишнякова
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