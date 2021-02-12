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Главой Пенсионного фонда вместо Топилина назначен Андрей Кигим

Кигим почти восемь лет возглавлял Фонд социального страхования.

12 февраля 2021, 07:00
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<p>Максим Топилин и Андрей Кигим. Фото © ТАСС / Метцель Михаил, Джапаридзе Михаил</p>

Максим Топилин и Андрей Кигим. Фото © ТАСС / Метцель Михаил, Джапаридзе Михаил

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Андрея Кигима на пост главы Пенсионного фонда России. Максим Топилин, возглавлявший ПФР в течение последнего года, ушёл в отставку.

Как сообщается на сайте правительства, Андрей Кигим почти восемь лет возглавлял Фонд социального страхования (ФСС), дважды избирался на пост президента Всероссийского союза страховщиков, был президентом Национального союза страховщиков ответственности, Российского союза автостраховщиков.

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О том, что Максим Топилин собирается покинуть пост главы Пенсионного фонда РФ, накануне сообщил "Коммерсант" со ссылкой на источники в правительстве. Топилин находился во главе ПРФ чуть более года.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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