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"Пятёрочка" и "Перекрёсток" убирают с полок товары, которые не нравятся покупателям

Продуктам присваивают рейтинги на основе оценок клиентов.

12 февраля 2021, 06:47
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<p>Фото © ТАСС / Артём Геодакян</p>

Фото © ТАСС / Артём Геодакян

X5 Retail Group подвела итоги первого этапа проекта "Обратная связь", запущенного в торговых сетях "Пятёрочка" и "Перекрёсток" в 2020 году. В рамках этой программы покупатели магазинов ставили приобретённым товарам оценку в мобильных приложениях "Пятёрочки" и "Перекрёстка".

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Совокупно двумя сетями получено более 140 млн оценок. На основе этих данных товарам присвоены соответствующие рейтинги. Три наименования в "Перекрёстке" и 59 в "Пятёрочке" были выведены из ассортимента на базе пользовательских оценок. Основанием для выведения может стать средний балл "2", при этом в зависимости от категории критерий может изменяться. Кроме того, 22 товара в "Пятёрочке" были заменены на аналогичные или схожие.

Часть позиций, изначально получивших невысокие оценки у покупателей, торговые сети дорабатывают совместно с поставщиками. В частности, по 18 наименованиям в "Перекрёстке" производитель провёл изменения в рецептуре и производственном процессе, в том числе в двух случаях сама торговая сеть скорректировала технологию приготовления собственных блюд. В "Пятёрочке" доработка идёт по 125 позициям и ещё по 138 запущен дополнительный опрос покупателей для получения более подробной информации и принятия дальнейших решений. По тем наименованиям, по которым процесс доработки уже завершился, динамика пользовательских оценок улучшается.

Авторы
Виктория Александрова
Виктория Александрова

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