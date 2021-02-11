Акции в супермаркетах: какие продукты подешевели на этой неделе в "Пятёрочке", "Магните" и "Дикси"

Колбаса в "Пятёрочке" — скидки до 51%

До 15 февраля в сети магазинов "Пятёрочка" действуют скидки на мясные деликатесы и колбасы. На 50% дешевле можно приобрести итальянскую салями, ветчину "По-черкизовски" и сливочную колбасу. Сосиски "Клинские" продаются по акции "1+1": можно положить в корзину две упаковки, а заплатить только за одну.

На 25–30% снижены цены на шпекачки, коньячный сервелат, нарезку салями и фермерскую корейку.

Акции распространяются и на мясо. Например, филе бедра индейки сейчас выгоднее на 33%, а за упаковку домашнего фарша нужно заплатить 100 рублей вместо 140.

Полуфабрикаты в "Магните" — скидки до 50%

В "Магните" большие скидки на полуфабрикаты действуют до 16 февраля, а акция "1+1" распространяется сразу на несколько категорий товаров: чебупели, лазанью и наггетсы.

Пельмени "Цезарь" из говядины и свинины снижены в цене на 46%, а "Сибирская коллекция" — на 43%. Чебуреки "Жарёнки" продаются по акции "2+1", то есть третья упаковка полуфабриката — в подарок.

Паэлья "Мираторг" стоит 200 рублей вместо 264, пицца "Цезарь" — 150 рублей, а не 228. На 20–25% выгоднее можно приобрести смеси замороженных овощей.

Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Молочные продукты в "Дикси" — скидки до 49%

Самая большая скидка в отделе молочных продуктов действует на молоко "Простоквашино" 3,2% — цена снижена на 49%. Выгодные предложения представлены на кефир, отборное молоко и сметану этого же бренда.

Творог зернёный от компании "Савушкин" продаётся на 40% дешевле, а творог "Молочные горки" в брикете — на 42%. Такая же скидка действует на молочный коктейль Parmalat c кофе и биойогурт "Активиа".

Цены на сметану "Домик в деревне” и йогурты в баночках от бренда "Фруттис" снижены в среднем на 30%. Акции действуют в "Дикси" до 14 февраля.

Сладости в "Пятёрочке" — скидки до 46%

Желающие побаловать себя и близких сладким в выходные и в честь Дня святого Валентина могут заглянуть в "Пятёрочку". Здесь торт "Наполеон" на 27% выгоднее, а шоколадные конфеты "Ласточка", "Батончики", "Птичье молоко" и "Мишка косолапый" — на 42–46%.

Печенье "Каскад" и "Юбилейное" можно купить до 30% дешевле. Карамель "Дюшес" стоит 45 рублей вместо 79, шоколад "Степ" с 70 рублей подешевел до 40.

Фрукты и овощи в "Дикси" — скидки до 39%

Ассорти зелени — лук, укроп, петрушка — на этой неделе стоит дешевле на 19%, мытая морковь — на 24%. Снижена цена на мытый картофель, чеснок и нарезанные шампиньоны. Красные томаты стоят 130 рублей за 600 граммов, а жёлтые томаты сорта "органза" — 110 рублей за 350 граммов.

Стоимость сушёных фиников снижена на 39%, грейпфрутов — на 35%. Яблоки сорта "голден" продаются на 16% дешевле, а за килограмм манго нужно заплатить 140 рублей вместо 310.

Авторы