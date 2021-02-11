"Вакханалия неэтичности": россиян призвали не дарить коллегам подарки на День влюблённых

На рабочем месте не принято демонстрировать романтические отношения. Особо это стоит учитывать в преддверии Дня всех влюблённых, который отмечается 14 февраля. Это в интервью Лайфу отметила член Совета Гильдии маркетологов и Союза журналистов Москвы, инструктор по имиджу, коммуникациям и этикету Ирина Денисова.

"Не надо на работе коллегам дарить всевозможные свидетельства влюблённости. Если люди в отношениях и работают в одной компании, то лучше поздравления и дарение отложить на внерабочее время. Ещё один тонкий момент: когда начинают всех без разбора поздравлять с этим праздником, всех подряд. Это просто вакханалия неэтичности", — говорит Ирина.

Эксперт по этикету отметила, что любвеобильные коллеги могут вызвать раздражение у людей старшего возраста, разведённых, одиноких и так далее. У Дня влюблённых есть внятный смысл: один человек влюблён в другого.

Если же говорить о подарке любимому или любимой, то лучше преподнести что-то романтичное, с опорой на вкусы и предпочтения конкретного человека. Возможно, связанное с хобби.

"Какие-то небанальные вещи, для чего нужно постараться узнать вкусы и предпочтения, образ жизни и хобби человека, которому готовится подарок", — предлагает Ирина Денисова.

Ранее россиян призвали не искать пару ко Дню всех влюблённых во что бы то ни стало. Это может быть не лучшей затеей.

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