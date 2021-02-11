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"Вакханалия неэтичности": россиян призвали не дарить коллегам подарки на День влюблённых

Даже если вы состоите в отношениях с другим сотрудником или сотрудницей, стоит оставить презенты на потом.

11 февраля 2021, 11:41

Фото © Shutterstock

На рабочем месте не принято демонстрировать романтические отношения. Особо это стоит учитывать в преддверии Дня всех влюблённых, который отмечается 14 февраля. Это в интервью Лайфу отметила член Совета Гильдии маркетологов и Союза журналистов Москвы, инструктор по имиджу, коммуникациям и этикету Ирина Денисова.

"Не надо на работе коллегам дарить всевозможные свидетельства влюблённости. Если люди в отношениях и работают в одной компании, то лучше поздравления и дарение отложить на внерабочее время. Ещё один тонкий момент: когда начинают всех без разбора поздравлять с этим праздником, всех подряд. Это просто вакханалия неэтичности", — говорит Ирина.

Эксперт по этикету отметила, что любвеобильные коллеги могут вызвать раздражение у людей старшего возраста, разведённых, одиноких и так далее. У Дня влюблённых есть внятный смысл: один человек влюблён в другого.

Если же говорить о подарке любимому или любимой, то лучше преподнести что-то романтичное, с опорой на вкусы и предпочтения конкретного человека. Возможно, связанное с хобби.

"Какие-то небанальные вещи, для чего нужно постараться узнать вкусы и предпочтения, образ жизни и хобби человека, которому готовится подарок", — предлагает Ирина Денисова.

Стало известно, сколько россияне потратят на подарки для любимых в День святого Валентина

Стало известно, сколько россияне потратят на подарки для любимых в День святого Валентина

Ранее россиян призвали не искать пару ко Дню всех влюблённых во что бы то ни стало. Это может быть не лучшей затеей.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов
Шайдуллина Кристина
Шайдуллина Кристина

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