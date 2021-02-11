Вдова Михаила Круга рассказала, что на самом деле происходило в ночь его убийства

Вдова шансонье Михаила Круга — Ирина рассказала о той ночи, когда грабители ворвались в их дом и убили певца. С её слов, всё происходило несколько иначе, чем полагают следователи. Свою версию Ирина Круг представила в эфире программы "Судьба человека" на телеканале "Россия-1".

Согласно словам вдовы, в ту роковую ночь — 1 июля 2002 года — дома находились она, её муж и мать, а также маленькие дети. Ирина отправила свою маму спать на третий этаж дома, где обычно никого не было. Однако на тот момент там уже засели убийцы.

"Никто не знал, что на третий этаж кто-то поднимется. Вероятно, убийцы спрятались там и хотели осуществить задуманное, когда мы все уснём на втором этаже. Возможно, они хотели убить всю семью", — предположила Ирина.

Затем, со слов певицы, она увидела, как душат её мать, и растерялась, не зная, что ей делать. В итоге она собралась с силами и начала звать на помощь. Ирина признаётся, что не раз переигрывала эту ситуацию в голове, и считает, что поступила правильно, потому как, закрой она дверь или останься на месте, убийцам удалось бы избавиться от всей семьи шансонье.

По её мнению, преступники без колебаний открыли огонь по ней и мужу из пистолетов с глушителями. Михаил получил два ранения и скончался.

Ранее Лайф рассказывал, что фанат Михаила Круга отомстил убийце певца, застрелив его.

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