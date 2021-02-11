В Норильске бульдозеры начали случайно находить заваленные снегом машины — видео

В Норильске заваленные снегом машины начали случайно находить бульдозеры. Видео © Соцсети

В Норильске улицы оказались настолько погребены под снегом, что теперь коммунальщикам приходится находить в сугробах брошенные автомобили. К сожалению, иногда их обнаруживают с помощью отвала спецтехники. Видео с такими инцидентами опубликованы в соцсетях.

В одном из таких случаев погрузчик цепляет машину отвалом, ломает ей бампер и крыло и только потом отъезжает. Кто в этом случае будет компенсировать ущерб личному имуществу автомобилистов, пока не известно.

"В целом все управляющие компании чистят придомовые территории от снега. Ведётся постоянный мониторинг работ, с ежедневным объездом территорий в ночное время для фиксации очистки территорий. Сейчас, конечно, количество жалоб значительно уменьшилось. Но начинаются недовольства, что во дворах образовались большие кучи снега", — рассказал начальник норильского УГХ Анатолий Береговских в разговоре с "Заполярной звездой".

А в Приморском крае прокуратура проведёт проверку из-за падения на ребёнка снега с крыши.

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