В Норильске бульдозеры начали случайно находить заваленные снегом машины — видео
В некоторых районах сугробы в несколько раз выше автомобилей.
В Норильске заваленные снегом машины начали случайно находить бульдозеры. Видео © Соцсети
В Норильске улицы оказались настолько погребены под снегом, что теперь коммунальщикам приходится находить в сугробах брошенные автомобили. К сожалению, иногда их обнаруживают с помощью отвала спецтехники. Видео с такими инцидентами опубликованы в соцсетях.
В одном из таких случаев погрузчик цепляет машину отвалом, ломает ей бампер и крыло и только потом отъезжает. Кто в этом случае будет компенсировать ущерб личному имуществу автомобилистов, пока не известно.
"В целом все управляющие компании чистят придомовые территории от снега. Ведётся постоянный мониторинг работ, с ежедневным объездом территорий в ночное время для фиксации очистки территорий. Сейчас, конечно, количество жалоб значительно уменьшилось. Но начинаются недовольства, что во дворах образовались большие кучи снега", — рассказал начальник норильского УГХ Анатолий Береговских в разговоре с "Заполярной звездой".
А в Приморском крае прокуратура проведёт проверку из-за падения на ребёнка снега с крыши.
Выбор редакции
Суд оштрафовал "дочку" "Норникеля" на 146 млрд из-за аварии на ТЭЦ Норильска
Десятки отменённых рейсов и коллапс на дорогах: снегопад в Москве побил полувековой рекорд — видео
"Москва погрустнела": составлен рейтинг регионов России по "индексу любви"
США закроют скандальную тюрьму Гуантанамо
Заместителя Псаки отстранили от должности после угроз "уничтожить" журналиста
Комментариев: 0