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В Кремле призвали избегать метода кнута и пряника в вопросе вакцинации от ковида

Лучше вести просветительскую работу и объяснять, почему прививка нужна.

11 февраля 2021, 10:44
<p>Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко</p>

Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

Не должно быть никакого метода кнута и пряника в вопросе вакцинации россиян от коронавируса. Гражданам надо просто объяснить, что прививка от коронавируса необходима. Так ответил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на вопрос о мерах поддержки мотивации у граждан к прививке.

"Никакого кнута здесь быть не может, да и пряника тоже. Здесь просто надо объяснять людям, что это в их интересах, это для их собственного здоровья и безопасности необходимая вакцина. Чем, собственно, мы все и представители СМИ активно занимаемся", — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Одна из самых безопасных и эффективных вакцин от ковида: обнародованы итоги испытаний "Спутника V"

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Ранее Лайф сообщал, что более двух миллионов россиян уже сделали прививки от ковида вакциной "Спутник V".

Авторы
Михаил Аксёнов
Михаил Аксёнов
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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