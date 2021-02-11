В Кремле призвали избегать метода кнута и пряника в вопросе вакцинации от ковида
Лучше вести просветительскую работу и объяснять, почему прививка нужна.
Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко
Не должно быть никакого метода кнута и пряника в вопросе вакцинации россиян от коронавируса. Гражданам надо просто объяснить, что прививка от коронавируса необходима. Так ответил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на вопрос о мерах поддержки мотивации у граждан к прививке.
"Никакого кнута здесь быть не может, да и пряника тоже. Здесь просто надо объяснять людям, что это в их интересах, это для их собственного здоровья и безопасности необходимая вакцина. Чем, собственно, мы все и представители СМИ активно занимаемся", — сказал пресс-секретарь президента РФ.
Ранее Лайф сообщал, что более двух миллионов россиян уже сделали прививки от ковида вакциной "Спутник V".
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