В Кремле призвали избегать метода кнута и пряника в вопросе вакцинации от ковида

Не должно быть никакого метода кнута и пряника в вопросе вакцинации россиян от коронавируса. Гражданам надо просто объяснить, что прививка от коронавируса необходима. Так ответил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на вопрос о мерах поддержки мотивации у граждан к прививке.

"Никакого кнута здесь быть не может, да и пряника тоже. Здесь просто надо объяснять людям, что это в их интересах, это для их собственного здоровья и безопасности необходимая вакцина. Чем, собственно, мы все и представители СМИ активно занимаемся", — сказал пресс-секретарь президента РФ.