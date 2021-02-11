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Путин поприветствовал выполнение Байденом обещания о продлении СНВ-3

Речь об этом зашла на совещании российского лидера с постоянными членами Совета безопасности РФ.

11 февраля 2021, 10:47
<p>Президент Владимир Путин — на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ (в режиме видеоконференции).</p><p>Фото ©<a href="http://kremlin.ru/events/president/news/64985/photos/65236" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Kremlin</a></p>

Президент Владимир Путин — на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ (в режиме видеоконференции).

Фото © Kremlin

Президент России Владимир Путин приветствовал выполнение обещания его американского коллеги Джозефа Байдена по продлению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом российский лидер заявил, открывая оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.

Россия и США официально продлили СНВ-3 на 5 лет

Россия и США официально продлили СНВ-3 на 5 лет

"Совсем недавно мы вместе с американскими партнёрами продлили Договор о стратегических наступательных вооружениях, СНВ-3. Мы давно это предлагали нашим американским партнёрам. Приятно отметить, что новая администрация выполнила свои предвыборные обещания на этот счёт. Мы приветствуем это решение", — отметил Владимир Путин.

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан в 2010 году президентами России и США — Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Соглашение вступило в силу в 2011 году. В прошлом году оно оказалось под угрозой срыва из-за позиции на то время ещё президента США Дональда Трампа. 27 января Госдума и Совет Федерации единогласно ратифицировали соглашение о продлении ДСНВ между Россией и Соединёнными Штатами. Спустя два дня президент Владимир Путин утвердил продление ДСНВ на пять лет. Байден тоже уложился в срок до 5 февраля, когда истекал нынешний срок действия документа.

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Договор будет действовать "в том виде, как он был подписан, без каких-либо изменений и дополнений". Окончание действия — 5 февраля 2026 года.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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