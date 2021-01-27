Госдума ратифицировала соглашение о продлении СНВ-3 на пять лет

Ранее документ в нижнюю палату парламента внёс президент России.

Госдума единогласно ратифицировала внесённое президентом Владимиром Путиным соглашение о продлении Договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Напомним, накануне состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и его американским коллегой Джо Байденом. В ходе общения лидеры обменялись мнениями о желании продлить СНВ-3. В МИД РФ уточнили, что стороны договорились продлить договор на условиях Москвы.