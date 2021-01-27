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Опубликовано 27 января 2021, 13:15

Госдума ратифицировала соглашение о продлении СНВ-3 на пять лет

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Ранее документ в нижнюю палату парламента внёс президент России.

Госдума единогласно ратифицировала внесённое президентом Владимиром Путиным соглашение о продлении Договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

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Напомним, накануне состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и его американским коллегой Джо Байденом. В ходе общения лидеры обменялись мнениями о желании продлить СНВ-3. В МИД РФ уточнили, что стороны договорились продлить договор на условиях Москвы.

Договор СНВ-3 был подписан США и Россией в 2010 году и вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предполагает взаимное сокращение уже развёрнутых ядерных арсеналов. Его действие заканчивается 5 февраля 2021 года.


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Александра Вишнякова
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