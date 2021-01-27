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Регион
Опубликовано 27 января 2021, 09:43
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Умер актёр из "Вечного зова" Юрий Лахин

Юрий Лахин. Фото © kino-teatr.ru

Юрий Лахин. Фото © kino-teatr.ru

68 лет — столько было артисту.

Скончался известный советский и российский актёр, заслуженный артист РСФСР Юрий Лахин. Об этом сообщил директор и художественный руководитель "Коляда-театра" в Екатеринбурге Николай Коляда.

Печальная новость пришла из Москвы. Умер Юрий Лахин. Когда-то он был ведущим актёром в Свердловской драме. Играл всё, — написал Коляда на странице в соцсети "ВКонтакте".

О причинах смерти 68-летнего Лахина не сообщается.

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Актёр известен по роли сына Поликарпа Кружилина в сериале "Вечный зов". Он также сыграл полковника Чусова в сериале "Ликвидация", врача в фильме "Высоцкий. Спасибо, что живой". А более молодому поколению Лахин знаком по роли отца Андрея Кисляка в сериале "Молодёжка".

Ранее Лайф сообщал, что умер бывший вице-премьер России Сергей Приходько.

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Варвара Романова
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