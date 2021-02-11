Лукашенко: Белоруссия — последнее действительно суверенное государство в Европе

Белоруссия готова предоставить площадку для переговоров по вопросам глобальной безопасности, в том числе и о контроле над вооружениями. Об этом сегодня в ходе выступления на Всебелорусском собрании заявил президент республики Александр Лукашенко.

"Готовы активно участвовать в миротворческих стратегических инициативах. Мы, как и прежде, готовы предоставить площадку по любым вопросам глобальной и региональной безопасности, включая тематику контроля над вооружениями", — отметил президент.

По его словам, на сегодняшний день Белоруссия является единственным действительно суверенным государством в Европе, отчего на неё направлено пристальное внимание крупных "международных игроков".

"По сути, наша страна сегодня — последнее действительно суверенное государство в Европе, может быть, и по этой причине страдает", — сказал Лукашенко.

Также Лукашенко сегодня заявил, что основным экономическим партнёром и стратегическим союзником Белоруссии всегда была и остаётся Россия.

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