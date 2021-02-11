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Дворник-романтик из Томска процитировал "Битлз" и покорил наши сердечки — видео

Виталию 70 лет. Он верит в любовь, читает Алана Уотса и говорит по-французски.

11 февраля 2021, 10:34
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Дворник-романтик из Томска процитировал "Битлз" и покорил наши сердечки.

Видео © ТВ-2

Интервью со случайным прохожим обернулось настоящей журналистской удачей для нашей коллеги из Томска. Сотрудница местной телекомпании ТВ-2 подошла к дворнику, убирающему мусор на Ново-Соборной площади, и предложила ему поучаствовать в опросе ко Дню святого Валентина. Девушка задала респонденту философский вопрос: "Нуждается ли любовь в материальных доказательствах?"

"Can't buy me love, everybody tells me so" — "Битлз" пели. Любовь не купишь", — неожиданно заявил в ответ дворник по имени Виталий.

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Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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