Дворник-романтик из Томска процитировал "Битлз" и покорил наши сердечки — видео
Виталию 70 лет. Он верит в любовь, читает Алана Уотса и говорит по-французски.
Дворник-романтик из Томска процитировал "Битлз" и покорил наши сердечки.
Видео © ТВ-2
Интервью со случайным прохожим обернулось настоящей журналистской удачей для нашей коллеги из Томска. Сотрудница местной телекомпании ТВ-2 подошла к дворнику, убирающему мусор на Ново-Соборной площади, и предложила ему поучаствовать в опросе ко Дню святого Валентина. Девушка задала респонденту философский вопрос: "Нуждается ли любовь в материальных доказательствах?"
"Can't buy me love, everybody tells me so" — "Битлз" пели. Любовь не купишь", — неожиданно заявил в ответ дворник по имени Виталий.
Мужчина заявил, что, несмотря на солидный возраст — 70 лет, он собирается отпраздновать День всех влюблённых за чтением книги "Путь Дзен" Алана Уотса — одного из крупнейших в мире исследователей восточных религий. На прощание он обменялся с корреспонденткой парой фраз на французском языке и удалился вниз по аллее вместе с мусорным контейнером, оставив съёмочную группу в недоумении и восторге.
Ранее психологи объяснили нежелание многих россиян отмечать День всех влюблённых. Оказывается, праздник любви и романтики теряет популярность по двум причинам: из-за несвойственности нашей культуре и непростой финансовой ситуации.
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