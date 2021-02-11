Лукашенко сравнил нынешний "перелом" в Белоруссии с распадом СССР

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что сейчас страна переживает переломный момент, сравнимый с распадом Советского Союза. Об этом он заявил на открытии Всебелорусского народного собрания.

"Мы переживаем очень серьёзный и переломный период в жизни не только нашего государства, но и всего белорусского народа. Таких моментов в истории нашей страны, когда мы были в составе Советского Союза и независимой Беларуси, было немного. Современный период можно сравнить с развалом Советского Союза и его последствиями", — отметил Лукашенко.

При этом белорусский лидер рассказал и о разнице в этих двух ситуациях — при развале СССР, по словам Лукашенко, была "полная безнадёга", в умах людей был хаос.

События, произошедшие в Белоруссии после президентских выборов, он назвал "попыткой мятежа по принципу "блицкриг". Лукашенко отметил, что внешние силы хотели попробовать свои методы и методики в монолитной и "вроде бы нормальной" стране.

"Получится — значит, можно действовать дальше. Это были для них определённые испытания их оружия, это был трамплин для нападения на Россию", — добавил Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии неоднократно заявлял, что, несмотря на давление, республика "на колени не рухнет".

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