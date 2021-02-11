Российские банки увеличат лимиты в системе быстрых платежей по требованию ЦБ
Такая мера должна повысить доступность переводов через СБП для россиян.
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Суточные лимиты переводов в системе быстрых платежей (СБП) могут увеличить до 150 тысяч рублей. Такая сумма фигурирует в проекте указания, опубликованном на сайте Центробанка. Согласно документу, банки должны будут скорректировать свои лимиты в срок до 1 октября. По мнению регулятора, такие меры помогут повысить доступность переводов для граждан в системе быстрых платежей.
Кроме того, регулятор обязал участников системы с 1 апреля 2022 года обеспечить клиентам возможность оплачивать услуги с помощью мобильного приложения "СБПэй", разработанного Национальной системой платёжных карт. Это приложение позволяет провести сканирование QR-кода по удобному клиентскому пути и расплатиться через СБП везде, где принимают такой способ оплаты.
Напомним, система быстрых платежей была запущена в январе 2019 года. В СБП входит более 30 участников. Благодаря системе россияне могут переводить деньги друг другу вне зависимости от того, каким банком пользуются отправитель и получатель.
Ранее Лайф сообщал, что за последний год россияне стали в десять раз чаще переводить деньги по номеру телефона. По данным Центробанка, общий объём операций за минувшие десять месяцев превысил 517 млрд рублей, из которых 70 млн — это переводы по номеру телефона.
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