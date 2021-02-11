"Проснулся, а они мёртвые": чудом выживший рабочий рассказал о гибели пяти коллег в Подмосковье
Мужчина признался, что до сих пор находится в состоянии шока от произошедшего.
Коллега. Видео © LIFE
Погибшие в подмосковной деревне Болкашино были строителями. Они совсем недавно приехали в Московский регион из Марий Эл, чтобы строить ЦКАД в Солнечногорском районе. Об этом Лайфу рассказал единственный выживший в той бытовке строителей Александр. Мужчина пока сам не понимает, что спасло его от смерти.
"Лёг спать, утром проснулся — а они все мёртвые. Пара человек — молодые, пара — преклонного возраста. Я выжил. У меня ещё шок, я мог там с ними же не проснуться и всё", — объяснил рабочий.
Сейчас на месте ЧП продолжают работать следователи и прокуратура. Предварительная причина трагедии — отравление угарным газом.
Как сообщал Лайф, пять человек были найдены мёртвыми в подмосковной деревне Болкашино. По предварительным данным, смерть наступила из-за отравления угарным газом.
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